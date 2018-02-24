Rusya: ABD’nin Rusya’daki biatlon şampiyonasını boykotu siyasi bir karar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın uluslararası ilişkiler komitesi başkan yardımcısı Svetlana Jurova, ABD’nin Rusya’nın Tümen kentinde gerçekleştirilecek Dünya Biatlon Şampiyonası’nı boykot etme kararının siyasi bir karar olduğunu söyledi.

ABD Biatlon Federasyonu 22-25 Mart’ta Tümen’de gerçekleştirilecek Dünya Biatlon Şampiyonası’nı boykot edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Jurova “Şu an ilişkilerdeki gergin durumda, sporun da siyasetin bir parçası olduğuna hiç kuşku yok” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki durum açısından ABD’den böyle bir adımın beklenebileceğini belirten Jurova “Bu elbette siyasi bir karar. Başka bir şey olamaz” dedi.

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Tümen Bölge İdaresi Fiziksel Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Sergey Botinov da kimsenin ABD’nin şampiyonada olmadığını fark etmeyeceğini söyledi.

Botinov “Organizasyon komitesi olarak bizim bu konudaki tutumumuz tarafsız. Şimdiye kadar ABD’nin yanı sıra 29 federasyonun katılımını onaylamıştık. ABD’nin Rusya’ya gelmek istememesinin hiçbir kritik yanı yok. ABD’li sporcuların katılmaması şampiyonanın sonuçlarını etkilemez” dedi.

USA Today, ABD Biatlon Federasyonu Başkanı Max Cobb’un Rusya’daki şampiyonayı boykot etme kararı aldıklarına yönelik ifadelerini aktarmıştı. Cobb, Rusya’nın spor etkinlikleri düzenlemeden önce doping kurallarını ihlal etmemesi gerektiğini ileri sürmüştü.

Daha önce aralık ayında Norveçli NRK televizyonu, Kanada’nın da şampiyonayı boykot edeceğini aktarmıştı.