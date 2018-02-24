BMGK'deki yeni oylama öncesi Lavrov-Wallström görüşmesi

BM'de Doğu Guta'da ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım ulaştırılması tasarısıyla ilgili değişiklik tartışmalarında uzlaşma sağlanamadığı için oylama pek çok kez ertelenirken, bugün planlanan oylama öncesi Rusya ve İsveç dışişleri bakanları telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İsveçli mevkidaşı Margot Wallström'ün talebiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Şam'ın eteklerindeki Doğu Guta için ateşkes tasarısının görüşülmesi bağlamında Suriye'deki çözüm süreci ele alındı.

İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan tasarı, insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngörürken cihatçı militanlardan talepte bulunmaması ve ateşkese uyacaklarına dair garanti mekanizması kurmaması nedeniyle soru işaretlerini beraberinde getirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi sitesinden yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

"24 Şubat tarihinde İsveç tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. İki bakan, Suriye ile ilgili karar tasarısının kabul edilmesi için BMGK'de yapılan müzakereler bağlamında Suriye çözüm süreci ile ilgili görüşlerini paylaştı."

BMGK'nin İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısına dair üç kez ertelenen oylama için bugün tekrar toplanması bekleniyor.

Rusya perşembe karar tasarısında değişiklik yapılmasını önermişti.