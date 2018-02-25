Rusya: ABD Suriye’deki işgalci tavırlarına son versin

BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşan Nebenzya, “Sözde koalisyonun işgalci tavırlarına en kısa zamanda son vermesi konusunda ısrar ediyoruz, bunu yapmalarının, diğer sonuçların yanı sıra net bir insani etkisi de olur. Bunu yapmaları, Suriye hükümetine teröristlerden kurtarılan tüm topraklarda normal yaşamın inşasına başlamak için olanak sağlamış olur” ifadelerini kullandı.

‘BMGK’NIN SURİYE KARARININ RASTGELE YORUMLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Nebenzya, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye için kabul etmiş olduğu ‘insani ateşkes’ tasarısının rastgele yorumlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Rus diplomat, “ABD’den egemen Suriye’ye karşı saldırı tehditleri savuran bazı yetkililerin kamuya yaptığı açıklamalardan duyduğum derin endişeyi dile getirmek isterim. Hemen uyaralım ki, daha yeni kabul edilmiş olan tasarının rastgele yorumlanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.