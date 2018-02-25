Moskova’da alışveriş merkezinde bomba ihbarı

Yetkili, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin alışveriş merkezindeki tüm mahalleri kontrol ettiklerini de sözlerine ekledi.
‘ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAPILAN ARAMADA BOMBAYA RASTLANMADI’
Güvenlik güçlerinin, 4 bin kişinin tahliye edildiği Moskova’daki alışveriş merkezinde yaptıkları aramada bombaya veya patlayıcı düzeneğe rastlamadıkları bildirildi.
Sputnik’e konuşan bir acil durum servisi yetkilisi, “Alışveriş merkezinin içinde yapılan arama çalışmaları tamamlandı, bomba ihbarı doğrulanmadı” açıklamasında bulundu.
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