Putin’den Macron ve Merkel’e: Suriye’deki ateşkes terörle mücadele operasyonlarını kapsamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde tarafların Suriye’deki ateşkesi ele aldıkları belirtildi.

Kremlin’den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, “Doğu Guta’daki gelişmeler ve bu bölge ile Suriye’nin diğer bölgelerine insani erişimin sağlanması bağlamında Suriye sorunu ele alındı. Birlikte yapılan yapıcı çalışmalar sayesinde 24 Şubat’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2401 sayılı kararının kabul edilmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Karar hükümlerinin tam olarak ve hızlı bir şekilde uygulanması adına ortak çabaları sürdürmenin önemine dikkat çekildi” dendi.

Putin’in Macron ve Merkel’e Rusya’nın Suriye'de sivil halkın tahliyesi, insani yardım malzemesinin tedariki ve yaralılara tıbbi yardım sağlanması için attığı pratik adımlar konusunda bilgi verdiği belirtilen açıklamada, aynı zamanda askeri eylemlerin askıya alınmasının terörist gruplara yönelik operasyonları kapsamadığının özellikle vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ‘Suriye'deki durum hakkında çeşitli kanallar üzerinden bilgi paylaşımını yoğunlaştırma konusunda anlaşmaya vardıkları’ ifade edildi.