New York Post’un ‘ülkesiz takım’ nitelemesi sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

PyeongChang'daki Kış Olimpiyat Oyunları'nda Almanya'yı yenerek 26 yıl sonra ilk kez altın madalya kazanan Rus buz hokeyi oyuncularının zafer haberini ‘Ülkesiz takım hokeyde altın madalyaların sahibi oldu' başlığıyla veren New York Post gazetesi, sosyal ağ kullanıcılarının eleştiri oklarına hedef oldu.

Birçok Twitter kullanıcısı, gazetenin haberine kızarak tepki verdi.

'ABD ATEŞLER İÇİNDE'

Viktoriya Bogatıyreva adlı kullanıcı, "Ülkesiz takım (ABD) çeyrek finalde yenildi" diye yazdı.

vurdu adlı diğer bir kullanıcıysa, "Beyinsiz bir gazeteci bu makaleyi yazdı" ifadeleriyle tepki verdi.

Azam Pseun ise, "Haha, ABD ateşler içinde" ifadelerini kullandı.

USA on fire hahahah pic.twitter.com/sfHTnYjfxa — Azam Pseun (@PSEUNOFF) 25 Şubat 2018

​vladmonreal adlı kullanıcı, "Rusya bayraksız, ABD takımsız" diye yazarken, NBiryaltsev ile tepkisini "Madalyasız takım" ifadeleriyle gösterdi.

Team without medals pic.twitter.com/OqIXhTjIrY — Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) 25 Şubat 2018

​"O kadar acınacak haldesiniz, Rus sporcuların takımı kazandı, dolayısıyla onların bir ülkesi var ve onun Rusya olduğunu biliyorsunuz, fakat ihtiyaç duyduğunuz tek şey, aptalca ve iğrenç bir başlık" ifadeleriyse Alexa S adlı kullanıcıdan geldi.

you're so pathetic, OAR team won, Olympic Athletes from Russia, so they have a country and you know it's Russia, but the stupid hateful title is everything you really need, shame. — Alexa S (@alexa_8811) 25 Şubat 2018

​Yekaterina Bobrova, "Dünyada herkes bu gençlerin kim olduğunu biliyor. Siz de biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

all the people in the world know who these guys are. and you know. — Екатерина Боброва (@bobrova_kate) 25 Şubat 2018

​Shalidor adlı kullanıcıysa gazeteye, "Sırası gelmişken, sizin takımınız kaçıncı oldu?" diye sordu.

Where is your country on the pedestal, by the way?🇷🇺🇷🇺🇷🇺 — Shalidor (@shalidor29) 25 Şubat 2018

​Andrew Gilmour ise, "Onların bir ülkesi var, ama bu aptal gazetecinin hiç beyni yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

They do have a country, it’s just a stupid journslist has no brain whatsoever — Andrew Gilmour (@AndrewGilmour11) 25 Şubat 2018

​Rusya'da, sporcular için devletin desteklediği bir doping programı uygulandığına ilişkin suçlamalar nedeniyle Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları müsabakalarına tarafsız olarak katılan Rus buz hokeyi oyuncuları, Almanya'yı uzatmalarda gelen altın golle 4-3 yendi. Böylece Rus sporcular kış olimpiyat oyunlarında 26 yıl sonra ilk defa buz hokeyinde altın madalya kazanmış oldu.