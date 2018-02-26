Rus Dışişleri: Suriye hükümetine karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye hükümetine karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle çok endişeli olduklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, Moskova’nın Şam’a karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle endişe duyduğunu, bunun BM’nin Suriye’deki krize müdahil tüm tarafların çatışmaları durdurup insani ateşkes uygulamasına yönelik 2401 sayılı kararına aykırı olduğunu söyledi.

Ryabkov "Şam karşıtı söylemlerin artması ve Washington’daki Rusya karşıtı ifadelerde bir artış söz konusu, yine güç kullanma tehditleri duyuluyor. Bunlar hukukdışı, yasadışı" ifadelerini kullandı.

Güç kullanmak için bahaneler üretilmeye çalışıldığını belirten Ryabkov, bunun BM’nin 2401 sayılı kararının içeriği ve mantığına aykırı olduğunu vurguladı.

© REUTERS/ Eduardo Munoz Rusya: Suriye’de çözümün baltalanmasına yönelik girişimleri sert biçimde durduracağız

Ryabkov açıklamalarına şöyle devam etti: “Suriye’deki insani durumdan dolayı endişelendiklerini belirten tüm taraflara ev ödevi verecek olursam… BMGK’da alınan tüm kararlara tam anlamıyla, hiçbir itiraz ve kendilerine yönelik bir istisna olmadan muhakkak uymaları gerekiyor.”

Ryabkov, aksi bir durumda ABD ve hemfikirlerinin BMGK’nın kararını ihlal etmiş olacağını vurguladı.