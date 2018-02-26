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    Astana görüşmeleri

    Rusya: ABD’nin, Astana sürecinin başarısız olduğu iddiaları tutarsız ve taraflı

    © AFP 2018/ Stanislav FILIPPOV
    Rusya
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    Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Heather Nauert’in Doğu Guta’daki insani durum doğrultusunda Astana sürecinin başarısız olduğuna yönelik ifadelerinin tutarsız, taraflı ve şaşırtıcı olduğu açıklamasında bulundu.

    Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin, Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki çatışmaları durdurmaya yönelik çabalarını desteklediği vurgulandı.

    'ABD VE BM AÇIKLAMALARINA ZIT'

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik/
    Şoygu: Putin, Doğu Guta'da her gün insani mola talimatı verdi
    Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Doğu Guta'daki durum doğrultusunda Astana sürecinin başarısız olduğuna dair, ABD ve BM'nin tutumuna zıt açıklamalarına dikkat çekildi ve "Bu gibi taraflı ifadeler yalnızca şaşkınlıkla karşılanabilir. Ancak yine de kimse başlangıcının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Suriye'deki istikrar sürecinde hiçbir önemli aşama kaydedilemeyen ‘Cenevre görüşmelerinin başarısız olduğunu' düşünmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

    ‘RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN ÇABALARINI DİKKATE ALIN'

    Büyükelçilik, ABD'nin Suriye'deki durum hakkında Beyaz Miğferler gibi güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi almasının da endişe olduğunu belirterek, Washington'a şu çağrıda bulundu:

    "ABD'li partnerlerimizi aldıkları bilgileri daha dikkatli şekilde doğrulamaya, bu bilgileri Suriye'deki gerçek durumla kıyaslamaya, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriyelileri Astana görüşmelerinde ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde uzlaştırmaya yönelik çabalarını göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz."

    'KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ÇABALIYORUZ'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/ Alexey Nikolsky
    Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'yle Doğu Guta'daki durumu istişare etti
    Büyükelçilik, Rusya'nın uluslararası toplumla Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının bir an evvel bitirilmesi ve ülkede kalıcı barışın sağlanması için çabaladığını vurguladı.

    BM Güvenlik Konseyi önceki gün Suriye krizine müdahil tüm tarafların çatışmaları derhal durdurması ve insani ateşkese uymasını öngören 2401 sayılı kararını onayladı.

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    Etiketler:
    Nauert, Doğu Guta, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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