Rusya: ABD’nin, Astana sürecinin başarısız olduğu iddiaları tutarsız ve taraflı

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin, Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki çatışmaları durdurmaya yönelik çabalarını desteklediği vurgulandı.
'ABD VE BM AÇIKLAMALARINA ZIT'
‘RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN ÇABALARINI DİKKATE ALIN'
Büyükelçilik, ABD'nin Suriye'deki durum hakkında Beyaz Miğferler gibi güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi almasının da endişe olduğunu belirterek, Washington'a şu çağrıda bulundu:
"ABD'li partnerlerimizi aldıkları bilgileri daha dikkatli şekilde doğrulamaya, bu bilgileri Suriye'deki gerçek durumla kıyaslamaya, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriyelileri Astana görüşmelerinde ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde uzlaştırmaya yönelik çabalarını göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz."
'KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ÇABALIYORUZ'
BM Güvenlik Konseyi önceki gün Suriye krizine müdahil tüm tarafların çatışmaları derhal durdurması ve insani ateşkese uymasını öngören 2401 sayılı kararını onayladı.
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