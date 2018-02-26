5. nesil Su-57'lerin Suriye'ye sevkinin muhtemel nedeni açıklandı

Habere göre sevkiyatın bir diğer amacı da, Rusya Savunma Sanayisi Kompleksi'nin çalışmalarını Suriye'de sergilemek ve Rus askerlerin Suriye'deki faaliyetlerini olumlu bir açıdan sunmak.
'MUHAREBE FAALİYETLERİNDE YER ALMAYACAK'
Su-57'lerin muharebe faaliyetlerine katılmayacağını belirten askeri kaynaklar, söz konusu uçakları Suriye'ye sevk etme kararının geçen yılki MAKS Havacılık Fuarı'nda alındığını kaydetti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada, beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne geldiğini söylemişti.
AMERİKAN HAYALET UÇAKLARINA MUKABELE
Su-57'lerin Suriye'nin semalarındaki varlıklarının, ABD'nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) 'hayalet uçaklarının' bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili, ayrıca 'avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu' da sözlerine eklemişti.
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