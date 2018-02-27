Rosturizm: Müslüman turistlerin Rusya’ya ilgisi artıyor

Rusya Federal Turizm Ajansı’ndan (Rosturizm) yapılan açıklamaya göre, 2017’de Rusya’yı ziyaret eden Müslüman turist sayısı yaklaşık 9.5 milyonu buldu.

Rosturizm'in açıklamasında 130 ülkenin yer aldığı ‘Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi' (Global Muslim Travel Index) sıralamasında Rusya'nın 5 basamak yükselip 44. sıraya yerleştiğine dikkat çekilerek ‘Rusya, Çin, Kanada, İsviçre, İsveç, Norveç ve turizm açısından önemli cazibelere sahip olan bir sürü başka ülkeyi geride bıraktı' ifadesine yer verildi.

Müslüman turistlerin daha çok Malezya, Endonezya gibi İslam'ın resmi din olduğu ülkeleri ziyaret etmeyi tercih ettiklerini kaydeden Rosturizm yetkilileri, bazı bölgelerinde nüfus çoğunluğunu Müslüman oluşturduğu ve İslam geleneklerinin yaygın olduğu Rusya'nın da turizm destinasyonu olarak yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İSLAM TURİZMİ PAZARI 200 MİLYAR DOLARI BULACAK

Konuyu değerlendiren Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, ‘Uzmanların tahminlerine göre, 2020 yılına doğru turizm amacıyla yurtdışına giden Müslüman sayısı 156 milyona ulaşacak, İslam turizmi pazarı ise 200 milyar doları bulacak' açıklamasını yaptı.

Şu an itibariyle Rosturizm, turizm sektörünün temsilcileriyle birlikte ‘Rus misafirperverliği' isimli kapsamlı bir program çerçevesinde Halal Friendly (Helal Dostu) projesini gerçekleştiriyor.

Helal sertifikalarına sahip olan oteller, lokantalar, restoranların katıldığı bu projede ayrıca tercümanlık ve rehberlik hizmetlerini veren uzmanların eğitimine büyük önem veriliyor.