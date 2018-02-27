Rusya: Arjantin Büyükelçiliği’nde uyuşturucu bulunduğuna yönelik iddialar çalışmalara gölge düşürme amaçlı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın Arjantin Büyükelçiliği’nde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili dezenformasyon kampanyasının büyükelçiliğin çalışmalarına gölge düşürme amaçlı olduğunu ifade etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuşan Ryabkov "Konuyla ilgili haftasonundan beri ortada dolaşan iddialar dikkati asıl şeyden saptırmaya, büyükelçiliğin yürüttüğü ve halihazırda zor olan çalışmalarına gölge düşürme amaçlı. Fakat gerçek gerçektir. İki ülkenin koordinasyonu sayesinde uyuşturucu sevkiyatının önü kesildi" dedi.

Ryabkov açıklamalarına şöyle devam etti: "Eski teknik personelinden biri büyükelçiliğe bağlı okulun binasına, Rusya'ya gönderilebileceğini düşündüğü bir kargo bırakmış. Büyükelçi ve çalışanların dikkatliliği sayesinde ilgili kontroller gerçekleştirildi ve bulunan paketlerde uyuşturucu olduğu öğrenildi. Daha sonra da yetkili birimler konuyla ilgilendi. İlk günden beri Arjantinli meslektaşlarıyla temas halindeydiler. Ardından da araştırma çalışmaları başladı."

'SEVKİYAT KANALI KAPATILDI'

Ryabkov, kontrollü sevkiyat çerçevesinde gerçek paket yerine ‘yem' gönderildiğini ve bu sayede suçluların etkisiz hale getirilebildiğini, Rus ve Arjantinli uyuşturucu ile mücadele birimleri sayesinde sevkiyat kanalının kapatıldığını ifade etti.

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Olaya dahli olan kişiler hakkında yasal işlemlerin de yapılacağını vurgulayan Ryabkov, bu operasyonla Moskova ile Buenos Aire arasında ulusal güvenliği sağlama konusunda güven ve işbirliğinin arttığını söyledi.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich Perşembe günü Rus ve Arjantin güvenlik güçlerinin 389 kilogram kokainin Moskova'ya gönderilmesini önlediklerini söyledi. Olayda aralarında Arjantinli bir polis ve bir Rusya vatandaşının bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da büyükelçiliğin Arjantin'den Rusya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapmak için kullanıldığı iddialarını yalanlamıştı.