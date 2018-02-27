Rusya: Arjantin Büyükelçiliği’nde uyuşturucu bulunduğuna yönelik iddialar çalışmalara gölge düşürme amaçlı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde konuşan Ryabkov "Konuyla ilgili haftasonundan beri ortada dolaşan iddialar dikkati asıl şeyden saptırmaya, büyükelçiliğin yürüttüğü ve halihazırda zor olan çalışmalarına gölge düşürme amaçlı. Fakat gerçek gerçektir. İki ülkenin koordinasyonu sayesinde uyuşturucu sevkiyatının önü kesildi" dedi.
'SEVKİYAT KANALI KAPATILDI'
Ryabkov, kontrollü sevkiyat çerçevesinde gerçek paket yerine ‘yem' gönderildiğini ve bu sayede suçluların etkisiz hale getirilebildiğini, Rus ve Arjantinli uyuşturucu ile mücadele birimleri sayesinde sevkiyat kanalının kapatıldığını ifade etti.
Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich Perşembe günü Rus ve Arjantin güvenlik güçlerinin 389 kilogram kokainin Moskova'ya gönderilmesini önlediklerini söyledi. Olayda aralarında Arjantinli bir polis ve bir Rusya vatandaşının bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da büyükelçiliğin Arjantin'den Rusya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapmak için kullanıldığı iddialarını yalanlamıştı.
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