Simonyan: Sputnik ve RT'yi haber akışlarında da yasaklamak istiyorlar

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Sputnik ve RT'nin haber akışlarında yasaklanmak istendiğini söyledi.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sputnik ve RT'yle 'mücadele' için iki haber kuruluşunun haber akışlarındaki algoritmasını değiştirme önerisini değerlendirdi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA YASAKLIYORLAR'

ABD Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanları Robert Blackwill ve Philipp Gordon, Sputnik ve RT'nin haber akışlarındaki algoritmasının değiştirilmesini içeren bir yasa çıkarılmasını önermişti. Blackwill ve Gordon, bu yasanın Sputnik ve RT gibi Rus propaganda araçlarının haber akışlarındaki varlığını kısıtlamaya yardım edeceğini belirtmişti.

Öneriyi yorumlayan Simonyan, "Artık bizi haber akışlarında da yasaklamak istiyorlar. Sanırım, ifade özgürlüğü adına" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN MİLİTANLARA ‘ATEŞKESE UYUN' ÇAĞRISI

Rusya, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki silahlı grupların liderlerine ‘ateşkese uyun' çağrısı yaptı.

Tümgeneral Yevtuşenko, "Doğu Guta bölgesindeki silahlı grupların liderlerini ateşkese uymaya ve sivil halkın güvenli bölgelere tahliyesini engellememeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dünkü açıklamasında, Doğu Guta'da yerel saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) 'insani mola' uygulanacağını söylemişti.

'İnsani mola' olarak isimlendirilen bu aralıkta Suriye ordusu buradaki tüm operasyonlarını durduracak.