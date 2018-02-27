​Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Türkiye’de 11 ayrı merkezde oy kullanılabilecek

18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşları 11 ayrı merkezde oy kullanabilecek. Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri kapsamında 3 Mart’tan başlayarak belirlenen günlerde Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde oy kullanılacak.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Türkiye’de yaşayan ve geçici olarak Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının 18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanabileceği belirtildi. Açıklamada, Türkiye’de yaşayan Rusya vatandaşlarının yanı sıra ülkede geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarının, Türkiye’nin 11 il ve ilçesinde oy kullanabileceği vurgulandı.

Buna göre; Rus vatandaşları, seçim günü olan 18 Mart’ta saat 08:00’den 20:00’ye kadar Rusya Ankara Büyükelçiliği ile Antalya, İstanbul ve Trabzon başkonsolosluklarında kurulacak olan sandıklarda oy kullanabilecek.

TEMSİLCİLİKLERE UZAK MESAFEDE YAŞAYANLAR İÇİN 7 FARKLI NOKTADA SANDIK KURULACAK

© Sputnik/ Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği 18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşları 11 ayrı merkezde oy kullanabilecek

Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için de çeşitli illerde sandıklar kurulacak. Bu kapsamda; Mersin’de 3 Mart 09.00-19.00 saatleri arasında, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 9 Mart’ta 17.00-21.00 saatleri arasında, Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 Mart’ta 10.00-18.00 saatleri arasında, Antalya’nın Kemer ilçesinde 10 Mart'ta 10.00-16.00 saatleri arasında, Bursa'da 10-11 Mart'ta 08.00-18.00 saatleri arasında, Eskişehir’de 12 Mart’ta 09.00-19.00 saatleri arasında ve İzmir’de 14-15 Mart’ta 09.00-19.00 saatleri arasında Rus vatandaşlarına oy kullanma olanağı sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan veya geçici olarak bulunan ve 18 yaşını dolduran Rusya vatandaşları, Rusya kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabilecekler.

RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI İÇİN 8 ADAY

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylara da yer verildi. Buna göre Rusya Devlet Başkanlığı için yarışacak 8 isim şöyle: Sergey Baburin (Rusya Tüm Halkının Birliği), Pavel Grudinin (Rusya Federasyonu Komünist Partisi), Vladimir Jirinovskiy (Rusya Liberal Demokrat Partisi), Vladimir Putin (bağımsız), Ksenia Sobçak (Sivil Girişim), Maksim Suraykin (Rusya’nın Komünistleri), Boris Titov (Yükseliş Partisi), Grigoriy Yavlinskiy (Yabloko)

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın Rusya Anayasası gereği altı yıl sürecek görevi için herkesin eşit seçim hakkına sahip olduğu gizli bir oylamayla seçildiği, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda Rusya’da sürekli yaşayan Rusya vatandaşının, Rusya Devlet Başkanı seçilebileceği; bir kişinin arka arkaya en fazla iki kez Devlet Başkanı seçilebileceği belirtildi.

YURTDIŞINA 2 MİLYON OY PUSULASI

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışındaki seçim komisyonlarına 2 milyona yakın oy pusulası gönderildi. Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Rusya dışında 145 ülkede 385 oy sandığı kuruldu.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimleri ile ilgili detaylı bilgilerin Rusya Merkezi Seçim Komisyonu internet sayfası www.cikrf.ru adresinde, Türkiye’de yapılacak oylama ile ilgili detaylı bilgilerin ise Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği internet sayfası www.turkey.mid.ru adresinde bulunabileceği ifade edildi.