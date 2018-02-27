Kayıt
01:15 28 Şubat 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 4°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya- Seçim

    ​Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Türkiye’de 11 ayrı merkezde oy kullanılabilecek

    Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Hüseyin Hayatsever
    Konu:
    2018 Rusya devlet başkanlığı seçimleri (26)
    0 10

    18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşları 11 ayrı merkezde oy kullanabilecek. Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri kapsamında 3 Mart’tan başlayarak belirlenen günlerde Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde oy kullanılacak.

    Rusya- Seçim
    Sputnik
    Rusya’da başkanlık seçim yarışı resmi olarak başladı
    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Türkiye’de yaşayan ve geçici olarak Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının 18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanabileceği belirtildi. Açıklamada, Türkiye’de yaşayan Rusya vatandaşlarının yanı sıra ülkede geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarının, Türkiye’nin 11 il ve ilçesinde oy kullanabileceği vurgulandı.

    Buna göre; Rus vatandaşları, seçim günü olan 18 Mart’ta saat 08:00’den 20:00’ye kadar Rusya Ankara Büyükelçiliği ile Antalya, İstanbul ve Trabzon başkonsolosluklarında kurulacak olan sandıklarda oy kullanabilecek.

    TEMSİLCİLİKLERE UZAK MESAFEDE YAŞAYANLAR İÇİN 7 FARKLI NOKTADA SANDIK KURULACAK

    Rusya'da seçim
    © Sputnik/ Maria Sibiryakova
    Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimleri için sandık kurulacak
    Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için de çeşitli illerde sandıklar kurulacak. Bu kapsamda; Mersin’de 3 Mart 09.00-19.00 saatleri arasında, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 9 Mart’ta 17.00-21.00 saatleri arasında, Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 Mart’ta 10.00-18.00 saatleri arasında, Antalya’nın Kemer ilçesinde 10 Mart'ta 10.00-16.00 saatleri arasında, Bursa'da 10-11 Mart'ta 08.00-18.00 saatleri arasında, Eskişehir’de 12 Mart’ta 09.00-19.00 saatleri arasında ve İzmir’de 14-15 Mart’ta 09.00-19.00 saatleri arasında Rus vatandaşlarına oy kullanma olanağı sunulacak.

    18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşları 11 ayrı merkezde oy kullanabilecek
    © Sputnik/ Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği
    18 Mart Pazar günü yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşları 11 ayrı merkezde oy kullanabilecek

    Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan veya geçici olarak bulunan ve 18 yaşını dolduran Rusya vatandaşları, Rusya kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabilecekler.

    RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI İÇİN 8 ADAY

    Rusya devlet başkanlığı seçimleri
    © Sputnik/
    Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri
    Açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylara da yer verildi. Buna göre Rusya Devlet Başkanlığı için yarışacak 8 isim şöyle: Sergey Baburin (Rusya Tüm Halkının Birliği), Pavel Grudinin (Rusya Federasyonu Komünist Partisi), Vladimir Jirinovskiy (Rusya Liberal Demokrat Partisi), Vladimir Putin (bağımsız), Ksenia Sobçak (Sivil Girişim), Maksim Suraykin (Rusya’nın Komünistleri), Boris Titov (Yükseliş Partisi), Grigoriy Yavlinskiy (Yabloko)

    Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın Rusya Anayasası gereği altı yıl sürecek görevi için herkesin eşit seçim hakkına sahip olduğu gizli bir oylamayla seçildiği, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda Rusya’da sürekli yaşayan Rusya vatandaşının, Rusya Devlet Başkanı seçilebileceği; bir kişinin arka arkaya en fazla iki kez Devlet Başkanı seçilebileceği belirtildi.

    YURTDIŞINA 2 MİLYON OY PUSULASI

    Rusya Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışındaki seçim komisyonlarına 2 milyona yakın oy pusulası gönderildi. Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Rusya dışında 145 ülkede 385 oy sandığı kuruldu.

    Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimleri ile ilgili detaylı bilgilerin Rusya Merkezi Seçim Komisyonu internet sayfası www.cikrf.ru adresinde, Türkiye’de yapılacak oylama ile ilgili detaylı bilgilerin ise Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği internet sayfası www.turkey.mid.ru adresinde bulunabileceği ifade edildi.

    Konu:
    2018 Rusya devlet başkanlığı seçimleri (26)

    İlgili konular:

    Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri
    FOM: Rusya'da bu pazar seçim olsa, Putin yüzde 67 oy alır
    Rusya'da bu pazar seçim olsa, Putin'in oyu ne olur?
    Etiketler:
    Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın farklı ülkelerinden yaratıcılığın sınırlarını zorlayan heykeller
    Dünyanın farklı ülkelerinde yaratıcılığın sınırlarını zorlayan heykeller
    Karikatür
    Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam