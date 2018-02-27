Rus Başbakan Yardımcısı Rogozin: Ortadoğu’daki istikrar Irak’ın iyileşmesine bağlı

Rogozin, eş başkanı olduğu Rusya-Irak Hükümetler Arası Komisyonu’nun toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak’taki durumun, Bağdat’ın ülke genelindeki kontrolü yeniden eline alması açısından önemli ölçüde iyileştiğini dile getiren Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bizim için çok önemli. Çünkü Irak, bölge için anahtar öneme sahip bir ülke. Suriye dahil komşu ülkelerin istikrarı önemli ölçüde Irak’ın istikrarı ve refahına bağlı. Bu bir nevi birbirinden bağımlı damarlara benziyor. Bu nedenle hiçbir askeri sonucun tam galibiyet sağlayamaz. Çünkü askeri operasyonlara, teröristler ve aşırılık yanlılarına karşı mücadeleye ülke ekonomisinin iyileşmesi eşlik etmeli."