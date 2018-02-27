Peskov: İnsani molaların artırılması, teröristlerin eylemlerine bağlı

Peskov, bugünkü basın toplantısında, Doğu Guta'daki insani molaların 'zaman olarak uzatılması'nın mümkün olup olmadığı sorusuna, "Bu, terör örgütlerinin nasıl hareket edeceğine bağlı. Bu, teröristlerin saldırılara ve provokasyonlara devam edip etmeyeceğine bağlı" yanıtını verdi.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Doğu Guta'ya ilişkin insani ateşkes kararını hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüteceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülük ettiği insani mola kararının Moskova'nın yaklaşımını gösterdiğini kaydeden Peskov, "Rusya, tutumunu koruyarak BM'nin aldığı kararı uygulamak için yoğun bir çalışma yürütecek ancak diğer ülkelerin Doğu Guta'da gizlenen ve buradaki sivilleri esir tutan teröristlerin yaptığı zulmü ve provokasyonları görmezden gelmesi endişe verici" dedi.

GEÇEN YIL HALEP'TEKİ MİLİTANLARIN ÇIKARILMASI İÇİN DE YAPILMIŞTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dünkü açıklamasında, Doğu Guta'da yerel saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) 'insani mola' uygulanacağını söylemişti. 'İnsani mola' olarak isimlendirilen bu aralıkta Suriye ordusu buradaki tüm operasyonlarını durduracak.Buna benzer bir uygulama geçen yıl militanların Halep'ten çıkarılması için de yapılmıştı.

Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden birinin içinde yer alan Doğu Guta, 2012'den beri İslamcı silahlı grupların denetiminde.

KARAR IŞİD, EL KAİDE VE NUSRA'YA YÖNELİK OPERASYONLARI KAPSAMIYOR

Doğu Guta'da 'insani mola' uygulanmasıysa, burada insani durumun kötüye gitmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oybirliği ile kabul edilmesini izliyor. Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.