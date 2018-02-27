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    Dmitriy Peskov

    Peskov: İnsani molaların artırılması, teröristlerin eylemlerine bağlı

    © Sputnik/ Grigory Sysoev
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'da verilen insani molaları artırmanın terör örgütlerinin eylemlerine bağlı olacağını söyledi.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Rusya: Militanlar 'insani molayı' taarruza geçmek için kullanıyor
    Peskov, bugünkü basın toplantısında, Doğu Guta'daki insani molaların 'zaman olarak uzatılması'nın mümkün olup olmadığı sorusuna, "Bu, terör örgütlerinin nasıl hareket edeceğine bağlı. Bu, teröristlerin saldırılara ve provokasyonlara devam edip etmeyeceğine bağlı" yanıtını verdi.

    Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Doğu Guta'ya ilişkin insani ateşkes kararını hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüteceğini belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülük ettiği insani mola kararının Moskova'nın yaklaşımını gösterdiğini kaydeden Peskov, "Rusya, tutumunu koruyarak BM'nin aldığı kararı uygulamak için yoğun bir çalışma yürütecek ancak diğer ülkelerin Doğu Guta'da gizlenen ve buradaki sivilleri esir tutan teröristlerin yaptığı zulmü ve provokasyonları görmezden gelmesi endişe verici" dedi.

    GEÇEN YIL HALEP'TEKİ MİLİTANLARIN ÇIKARILMASI İÇİN DE YAPILMIŞTI

    Doğu Guta
    © AFP 2018/
    Rusya: Doğu Guta'daki militanlar, ilk 'insani mola'nın işe yaramamasına sebep oldu
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dünkü açıklamasında, Doğu Guta'da yerel  saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) 'insani mola' uygulanacağını söylemişti. 'İnsani mola' olarak isimlendirilen bu aralıkta Suriye ordusu buradaki tüm operasyonlarını durduracak.
    Buna benzer bir uygulama geçen yıl militanların Halep'ten çıkarılması için de yapılmıştı.

    Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden birinin içinde yer alan Doğu Guta, 2012'den beri İslamcı silahlı grupların denetiminde.

    KARAR IŞİD, EL KAİDE VE NUSRA'YA YÖNELİK OPERASYONLARI KAPSAMIYOR

    Vladimir Putin- Emmanuel Macron - Angela Merkel
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Putin’den Macron ve Merkel’e: Suriye’deki ateşkes terörle mücadele operasyonlarını kapsamıyor
    Doğu Guta'da 'insani mola' uygulanmasıysa, burada insani durumun kötüye gitmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oybirliği ile kabul edilmesini izliyor. Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.

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    Etiketler:
    İnsani mola, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Doğu Guta, Suriye, Rusya
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