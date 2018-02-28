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    Doğu Guta

    Lavrov: Doğu Guta'da insani koridorlar açıldı, sıra militanların sivillere engelleri kaldırmasında

    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Rusya
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    Rusya'nın Suriye hükümetiyle birlikte başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'da insani koridor açıldığını duyurduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şimdi sıranın insani yardımlara ve sivillerin tahliyesine engel olan militanların buna son vermesine geldiğini ifade etti.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Doğu Guta'daki insani molanın ikinci gününde militanlar ateş açtı
    Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunda konuşan Lavrov, "Rusya, Suriye hükümetiyle birlikte Doğu Guta'da insani koridor açıldığını duyurdu. Şimdi sıra, Şam'a saldırılarını sürdürerek insani yardımların ulaştırılmasını ve sivillerin tahliyesini engelleyen militanlar ile onların sponsorlarında" dedi.

    'TANF VE RUKBAN SIĞINMACI KAMPINA ERİŞİM SAĞLANMALI'

    Suriye'nin siviller açısından bir diğer hassas bölgesi olan Tanf ve Rukban sığınmacı kampındaki duruma değinen Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bölgenin tamamına erişim sağlama çağrısı yaptı.

    "Koalisyonun üyelerini Tanf ve Rukban sığınmacı kampı da dahil Suriye'de kontrol ettikleri bölgeler için Doğu Guta'dakine benzer bir insani erişim sağlamaya davet ediyoruz" diyen Lavrov, bir BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) misyonunun durum değerlendirmesi yapması için acilen Rakka'ya gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

    D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi
    © AA/ Metin Pala
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    'TERÖRİSTLERİ 'İYİLER' VE 'KÖTÜLER' DİYE AYIRMAYIN'

    Diğer taraftan Lavrov, tüm ülkelere teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırmama çağrısı yaptı: "BM İnsan Hakları Konseyi'nin bazı üyeleri, ifade özgürlüğü bahanesiyle uluslararası terörizmi her haliyle kınamaya hazır değil. Özellikle amaçlarına ve finans kaynaklarına bağlı olarak teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Rusya, Suriye ordusuna terörle mücadelede destek vermeye devam ederken bu kirli çifte standart uygulamasıyla mücadelesini de sürdürüyor."

    Etiketler:
    Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), BM İnsan Hakları Konseyi, Sergey Lavrov, Rukban, Tanf, ABD, Doğu Guta, Rakka, Suriye, Rusya
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