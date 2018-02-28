Ryabkov: Doğu Guta’da insani molanın uygulanmasına muhalifleri destekleyen güçler engel oluyor

Gazetecilere konuşan Ryabkov “Putin’in kararıyla bir süreliğine insani mola verildi. Bu kararın uygulanmasına yönelik sorunlara ilk olarak hükümete karşı savaşan militanlar ve 2401 sayılı kararda bahsedilen terörist gruplar neden oluyor, sorunlara ayrıca Suriye’de Şam’a muhalif güçleri destekleyenler yol açıyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan yana olduğu için Suriye’deki insani molayı desteklemediği iddialarını da değerlendiren Ryabkov şunları söyledi:

“Doğu Guta ya da herhangi başka bir yerde insani durumun kötü olması konusunda Moskova veya Şam’ı, yalnızca dünya ve etrafındaki herkesi kendinden olan ve olmayan şeklinde bölüp, ‘kendinden olanların’ yaptıkları ne olursa olsun umursamayan taraflar suçlayabilir.”

‘BMGK’NIN KARARI TAM ANLAMIYLA UYGULANMALI’

© REUTERS/ Bassam Khabieh Doğu Guta'daki insani molanın ikinci gününde militanlar ateş açtı

Ryabkov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararının tam anlamıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ryabkov “Karar tam anlamıyla uygulanmalı ve uygulamaya herkes kendinden başlamalı. Fransız partnerlerimize ve diğerlerine ‘Önce kendinizden başlayın, yavaş yavaş da olsa genelde yaptıklarınızı değiştirin, dünyanın geri kalanı sizin etrafınızda dönüyor, size mecbur gibi düşünmeyin. Kendinizden başlayın’ tavsiyesini tekrarlayacağız” dedi.

BM Güvenlik Konsey'nin (BMGK) Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oy birliği ile kabul edilmişti. Kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle iş birliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.