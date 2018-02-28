Kayıt
16:40 28 Şubat 2018
Ankara+ 11°C
İstanbul+ 2°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Peskov: Moskova ve Şam, Doğu Guta'da insani molaların uygulanması için tüm çabayı gösteriyor

    © Sputnik/
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Şam'ın Doğu Guta'da insani molaların uygulanması ve durumun normale dönmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

    Peskov'a bugünkü basın toplantısında Doğu Guta'daki duruma ilişkin sorular yöneltildi.

    Rusya ve Suriye'nin insani molaların uygulanması ve durumun normale dönmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini kaydeden Peskov, "Ancak teröristlerin provokasyonları, durumu tam olarak normale döndürme imkanı sunmuyor. Buna rağmen Rusya ve Suriye, gerekli insani koşulları sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına uygun şekilde çalışmalara devam ediyor" dedi.

    'RUSYA-SURİYE GELENEKSEL PARTNERLİK İLİŞKİLERİ HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR'

    Peskov, bir soru üzerine Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın "Rusya, Şam üzerinde nüfuzu bulunan tek uluslararası aktör" sözlerini de yorumladı.

    Moskova ve Şam arasında geleneksel partnerlik ilişkileri bulunduğunun bilindiğini kaydeden Peskov, "Rus askerler, uluslararası hukuk açısından Suriye'de bulunan yegane askerler. Rus ordusu, Suriye'de Şam yönetiminin ilgili talebi doğrultusunda varlık gösteriyor" ifadelerini kullandı.    

    İlgili konular:

    Ryabkov: Doğu Guta’da insani molanın uygulanmasına muhalifleri destekleyen güçler engel oluyor
    Lavrov: Doğu Guta'da insani koridorlar açıldı, sıra militanların sivillere engelleri kaldırmasında
    Doğu Guta'daki insani molanın ikinci gününde militanlar ateş açtı
    Etiketler:
    BMGK, Jean-Yves Le Drian, Dmitriy Peskov, Fransa, Doğu Guta, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Taksim'e saksı ağaçlar yerleştirildi
    Taksim'e saksı içinde ağaçlar yerleştirildi
    Karikatür
    Avrupa medyası sert ayazlardan 'Rus siklonunu' sorumlu tutuyor
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam