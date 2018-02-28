Peskov: Moskova ve Şam, Doğu Guta'da insani molaların uygulanması için tüm çabayı gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Şam'ın Doğu Guta'da insani molaların uygulanması ve durumun normale dönmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Doğu Guta'daki duruma ilişkin sorular yöneltildi.

Rusya ve Suriye'nin insani molaların uygulanması ve durumun normale dönmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini kaydeden Peskov, "Ancak teröristlerin provokasyonları, durumu tam olarak normale döndürme imkanı sunmuyor. Buna rağmen Rusya ve Suriye, gerekli insani koşulları sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına uygun şekilde çalışmalara devam ediyor" dedi.

'RUSYA-SURİYE GELENEKSEL PARTNERLİK İLİŞKİLERİ HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR'

Peskov, bir soru üzerine Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın "Rusya, Şam üzerinde nüfuzu bulunan tek uluslararası aktör" sözlerini de yorumladı.

Moskova ve Şam arasında geleneksel partnerlik ilişkileri bulunduğunun bilindiğini kaydeden Peskov, "Rus askerler, uluslararası hukuk açısından Suriye'de bulunan yegane askerler. Rus ordusu, Suriye'de Şam yönetiminin ilgili talebi doğrultusunda varlık gösteriyor" ifadelerini kullandı.