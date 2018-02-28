Rusya: Doğu Guta'dan 'insani mola'nın ikinci gününde de ayrılabilen sivil olmadı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Vladimir Zolotuhin, sivillerin Doğu Guta'dan ayrılabilmesi için yürürlüğe alınan 'insani mola' uygulamasının ikinci gününde de militanların pek çok kez ateş açması yüzünden kimsenin bölgeden ayrılamadığını açıkladı.

Zolotuhin, Doğu Guta'da yerel saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) uygulanan 'insani mola' sırasında bölgeden dün olduğu gibi bugün de hiçbir sivilin ayrılamadığını belirtti.

Buna, militanların sivillerin ayrılması için oluşturulan koridora militanların havan topu saldırıları düzenlemesinin neden olduğunu kaydeden Zolotuhin, insani koridorun yer aldığı yerleşim yeri Vafidin'in yakınlarında siviller için otobüs ve ambulansların bekletilmeye devam ettiğini de ekledi.

© AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA Ryabkov: Doğu Guta’da insani molanın uygulanmasına muhalifleri destekleyen güçler engel oluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimi ile dün ilki uygulanan 'insani mola' devam ettiği sürece, Suriye ordusunun buradaki operasyonlarını durduracağı açıklanmıştı.

Uygulamanın amacıysa, sivillerin kendileri için açılan koridordan geçerek burayı terk edebilmesi ve aynı koridor üzerinden bölgedekilere insani yardımların gönderilebilmesi.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Doğu Guta'daki insani molanın ikinci gününde militanlar ateş açtı

Söz konusu uygulama, Doğu Guta'da insani durumun kötüye gitmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılan 2401 sayılı kararı oybirliği ile kabul edilmesini izliyor.

Söz konusu kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor. Fakat 'insani molalar' sırasında, sivillerin tahliye edilebilmesi için terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik operasyonlar da durdurulacak.