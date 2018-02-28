Lavrov: ABD, Avrupa ordularını Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmak üzere eğitiyor

Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Lavrov, Rusya'nın ABD'nin nükleer stratejisinde endişe duyduğunu belirterek, Washington'un Avrupa'daki silahlı kuvvetleri Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmak üzere eğittiğini vurguladı.

Lavrov, "Nükleer silahsızlanma, ABD'nin Avrupa'daki stratejik olmayan nükleer silahları muhafaza etmesi ve müşterek nükleer misyonların işlevini istikrarsız hale getirmesi nedeniyle sekteye uğruyor. Nükleer olmayan NATO ülkeleri, ABD'nin stratejik olmayan nükleer silahlar planlarında yer alıyor ve ilgili becerileri geliştiriyor. ABD ordusunun Avrupa'daki silahlı kuvvetleri Rusya'ya karşı taktik nükleer silahları kullanacak şekilde hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA HALKLARI ABD'NİN NÜKLEER PLANLARINA 'HAYIR' DEMELİ'

Lavrov, Avrupa halklarının ABD'nin ülkelerine nükleer silah konuşlandırma planlarına 'hayır' demesini umduğunun altını çizdi.

Lavrov'a göre silah kontrolü ve silahların yaygınlaşmasını önleme konularını almak için müzakerelere derhal yeniden başlamak gerekiyor.

Rusya'nın bu konularda herhangi bir tabusu bulunmadığını ve müzakerelere hazır olduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya-ABD anlaşması kapsamında elde edilen etkileyici başarılara rağmen, Washington'un çok sayıda hususu uygulamaya koymadığına dikkat çekmek zorundayız" dedi.

'ABD, ÖNEMLİ SAYIDA FÜZEYİ ENVANTERİNDE TUTMAYA DEVAM EDİYOR'

Rusya'nın nükleer cephaneliğinin Soğuk Savaş dönemine kıyasla yüzde 85'inden fazlasının imha edildiğini de söyleyen Lavrov, ABD'nin de nükleer silah anlaşmalarını ihlal ederek envanterinde önemli sayıda füze bulundurmaya devam ettiğini vurguladı.