Rusya: Suriye’deki teröristlere hoşgörü gösterilmeyecek

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Doğu Guta’daki silahlı gruplardan, Fetih el Şam'ı (eski adıyla Nusra) bu bölgeden çıkarmaya hazır oldukları yönünde BM’ne gönderilen mektubu değerlendirdi. Rus diplomat, “Bu konuda, militanların dış hamilerinden net garantiler bekliyoruz. Teröristlerin askeri operasyonların meşru hedefi olmaya devam ettiği ve onlara karşı hoşgörü gösterilmeyeceğini anlamak gerekir. Doğu Guta’daki Nusra’nın nasıl etkili biçimde etkisiz hale getirilebileceğine bakmayı teklif ediyorum” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’ne, Suriye’de ateşkes kararının uygulanmasına destek niteliğinde bir açıklamayı kabul etmeyi teklif eden Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri, Suriye’deki çatışmanın çözümüne engel olmaya değil, bu yöndeki çabalara destek vermeye çağırdı.

ABD öncülüğündeki koalisyonu, BM çalışanlarının Rakka’ya girişine izin vermeye ve kontrolündeki toprakları merkezi hükümetin sorumluluğuna devretmeye çağıran Nebenzya, şu ifadeleri kullandı: “BM’nin acilen Rakka’ya bir değerlendirme misyonunu göndermesi gerektiği konusunda ısrarcıyız."