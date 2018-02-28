Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Nazik İnsanlar Günü'ne özel video

Rusya Savunma Bakanlığı, bu özel gün vesilesiyle Rus ordusunun elit birliklerinin eğitimleri sırasında kaydedilen bir videoyu paylaştı.
© Sputnik/ Pavel Lisitsyn
Bakanlık, videoyla birlikte "Özel Harekat Kuvvetleri, Rusya'nın özellikle yurtdışındaki çıkarlarını koruma gibi özel önem taşıyan görevleri icra etme amacıyla kuruldu" mesajını paylaştı.
26 Şubat 2015 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle ilan edilen Özel Harekat Kuvvetleri Günü her yıl 27 Şubat’ta kutlanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)