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    Doğu Guta

    Rusya: Militanlar sivillerin Doğu Guta’dan çıkışına engel oluyor

    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Rusya
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    Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Doğu Guta’daki militanların sivillere ateş açarak insani koridor üzerinden çıkmasına engel olduğunu ve mevzilerinin donatımında esirleri kullandığını belirtti.

    Halep, Lazkiye ve Deraa bölgelerindeki yasadışı silahlı grupların ateşkesi bozmaya devam ettiğini dile getiren Yevtuşenko, dünden itibaren insani koridorun faaliyet gösterdiği Doğu Guta'daki aşırı gerilimin büyük endişe kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

    İbrahim Kalın
    © AA/ Fatih Aktaş
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    "Muhayyam el Vafedin yerleşimi yakınlarındaki insani koridor çalışmaya devam ediyor. Edduer yerleşiminde sığınmacı ve tıbbi yardım merkezleri faaliyet gösteriyor. Gereken ulaşım araçları ve acil müdahale arabaları bekliyor. Mevcut tüm kanallar üzerinden halkı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ancak bugün, insani molanın ikinci gününde, Doğu Guta'dan sivillerin çıkışı gerçekleşmedi".

    SON 24 SAATTE 13 HAVAN MERMİSİ

    Yevtuşenko, "Buna bir kez daha başta, Muhayyam el Vafedin kontrol noktasına bitişik bölgeyi kontrol altında tutan Ceyş ül-İslam grubu olmak üzere silahlı oluşum üyeleri engel oldu" diye açıkladı.

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA
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    Son 24 saatte yasadışı silahlı grupların kontrolündeki Doğu Guta'dan başkent Şam'a 13 merminin atıldığını söyleyen Merkez Başkanı, saldırı sonucu 3'ü çocuk 9 sivilin yaralandığını ifade etti.

    GIDA VE İLAÇ SIKINTISI ÇEKİLİYOR

    İnsani koridorun faaliyete geçmesiyle Doğu Guta sakinlerinden gelen haberlerin arttığını anlatan Yevtuşenko, insanların gıda ve ilaç yokluğundan şikayetçi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye Kızılay'ına yardım için başvuranların sözlerine göre, militanlar onları tehlikeli bölgeden çıkarmıyor, şahsi araçlarına el koyuyor, radyo, televizyon ve cep telefonu kullanmalarını yasaklıyor. Doğu Guta'dan çıkma teşebbüsüne karşı ölümle tehdit ediyorlar. Bugün Duma'nın kuzeydoğusunda, Ceyş ül-İslam grubu militanlarının, insani koridora girmeye çalışan 300'den fazla sivili dağıttığı bilgisi doğrulandı. İnsanlara ateş açıldı. Yaralılar hakkında bilgi yok. Bu bilgileri kontrol ediyoruz."

    Doğu Guta- Rus askerleri
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya: Doğu Guta'dan 'insani mola'nın ikinci gününde de ayrılabilen sivil olmadı
    MİLİTANLAR ATEŞKESE UYMA NİYETİNDE DEĞİL

    "Ayrıca, Ceyş ül-İslam'ın, Muhayyam el-Vafedin insani koridoruna bitişik bölgedeki mevzilerinin donatım çalışmalarında zorla El-Tövbe cezaevindeki mahkumlar ile sivil vatandaşları kullandığı bilgisi alındı" diyen Yevtuşenko, bu tür eylemlerin militanların BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uyma niyetinde olmadığını gösterdiğini kaydetti.

    Yevtuşenko, "Doğu Guta'daki silahlı grupların liderlerini, derhal silahlı eylemlere son vermeye ve sivillerin güvenli biçimde çıkışını ve ayrıca hasta ve yaralıların insani koridor üzerinden tahliyesini sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Yuriy Yevtuşenko, Rusya, Doğu Guta, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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