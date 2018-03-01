Rus senatöre soru: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu bitirmesi gerekiyor mu?

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması için ülke topraklarında askeri faaliyet yürüten tüm tarafların ateşe son vermesi gerektiğini söyledi.

Kosaçev, bugün Rus basınına verdiği demeçte, "Suriye'deki ateşkesin kalıcı olması için ateşkesin bu ülke topraklarında savaşan tüm taraflarca desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Gazeteciler, Kosaçev'in bu sözü üzerine Rus senatöre "Bu, Türkiye'den de askeri faaliyetlerini durdurmasını beklediğimiz anlamına mı geliyor?" sorusunu yöneltti.

Kosaçev, "Türkiye bizim için çok önemli bir stratejik partner. Elbette Türk yönetimiyle bu konuda görüşmeler yapıyoruz ve Türkler bizi anlıyor" yanıtını verdi.