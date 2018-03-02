Bogdanov: Rusya, Hristiyanların Suriye'ye dönmesi için gereken koşulları oluşturdu

Rusya İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti'nde (İPPO) düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Bogdanov, "Suriye hükümet güçlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle gerçekleştirdiği başarılı eylemler ve Rusya'nın inisiyatifiyle kurulan gerilimi azaltma bölgeleri sayesinde Hristiyan nüfusun daimi ikametgah adreslerine dönmesi ve mezhepler arası ilişkileri yeniden canlandırması için gereken koşulların sağlandığı gözleniyor" ifadelerini kullandı.

'HRİSTİYANLAR VE MÜSLÜMANLAR SOÇİ'DEKİ KONGREYE KATILDI'

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Hristiyan ve Müslüman temsilcilerin katıldığına dikkat çeken Bogdanov, dini liderlerin katılımının siyasi çözüm sürecinin ayrılmaz parçası olduğunu ve önemli bir barış potansiyeli taşıdığını vurguladı.

'HRİSTİYANLARIN EVLERİNE DÖNECEĞİNDEN EMİNİM'

Bogdanov'un ardından söz alan Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad da, ülkeden ayrılan Hristiyanların evlerine döneceğinden emin olduğunu belirtti.

Hristiyanlığın Suriye'de yaşamın ana unsurlarından biri olduğunun altını çizen Haddad, "Savaşa son verin, Hristiyanların tamamının evlerine döndüğünü göreceksiniz!" diye ekledi.