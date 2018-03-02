Siluanov: Yeni silah sistemleri için savunma bütçesinde artışa gidilmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar, Rus savunma bütçesinin artırılıp artırılmayacağı sorularını gündeme getirdi.

Putin'in sözünü ettiği yeni silahların 2027'ye geçerli savunma harcamaları programının bir parçası olduğunu kaydeden Siluanov, bu nedenle bütçede bir artış yapılmayacağını vurguladı.

Siluanov, "Devlet Başkanı Putin, devlet silahlanma programını kısa süre önce imzaladı. Bugünkü (1 Mart 2018) konuşma sırasında belirtilen sistemler, önceki yıllarda ayrılan kaynaklar dahilinde planlandı. Bu nedenle, savunma harcamaları artırılmayacak" dedi.