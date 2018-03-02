Kayıt
15:52 02 Mart 2018
Ankara+ 12°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Peskov: Yeni bir silah yarışına girme hazırlığında değiliz

    © Sputnik/ Григорий Сысоев
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yeni silahlarının ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlaline bir cevap olduğunu ve bu silahlarla yeni bir silah yarışına girmek istemediklerini söyledi.

    Gazetecilere konuşan Peskov, ABD’nin füze savunma sistemleri konuşlandırmasına karşılık, Rusya’nın stratejik eşitliği korumaya yönelik adımlar atmak zorunda kaldığını belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018/ Yuri KADOBNOV
    Putin, Federal Meclis'e seslendi: Yeni nükleer füze denedik, dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilir
    "Devlet başkanımızın dünkü konuşmasında söylediği gibi… Bu tüm dünyada istikrar ve barış için gerekli olan stratejik eşitliğin garantisi. Rusya yeni bir silah yarışına girmeye hazırlanmıyor. Putin, dikkat ettiyseniz bundan 2003-2005 yılları arasında da söz etmişti. Rusya ABD’nin planlarına ve füze sistemi konuşlandırmasına simetrik yanıt vermeyecek" dedi.

    Rusya’nın yanıtının ‘asimetrik’ olacağına dikkat çeken Peskov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yani her türlü füze savunma sisteminin üstesinden gelecek ve geliştirip üretmesi kıyaslanamaz derecede ucuz olacak sistemlerle asimetrik yanıt veriyoruz.”

    'SİLAHLARIMIZ RUSYA’YA SALDIRI PLANI OLMAYAN KİMSEYİ TEHDİT ETMİYOR'

    Peskov, kimseye saldırma planlarının olmadığını ve Putin’in açıkladığı yeni silahların Rusya’ya saldırma planı olmayan kimse için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

    Peskov, Rusya’nın silahlarıyla uluslararası hiçbir anlaşmayı ihlal ettiğini ve anlaşmalara sadık kalmaya devam edeceğini ifade etti.

    'PUTİN’İN SÖZLERİ RUSYA’NIN İŞBİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

    Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında gelişim mesajları verdiğini belirten Peskov, konuşmada ayrıca Rusya’nın teknolojik gelişmeler için başka ülkelerle işbirliğine açık olduğu vurgusunun yapıldığını da kaydetti.

    'SORUMLULUKLARIMIZ ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDECEĞİZ'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    'Rusya, Türkiye’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırı tehdidine karşı harekete geçmeye hazır'
    Peskov, Putin'in Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde, bu saldırıya Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceği' yönündeki ifadelerine de değindi.

    Peskov, Rusya'nın müttefiklerine karşı herhangi bir tehditte karşılıklı sorumlulukları çerçevesinde hareket edeceğini ifade etti.

    Peskov "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) müttefikimiz. Başka müttefiklik sorumluluklarımız da var" dedi.

    Peskov, Rusya'nın ABD de dahil herkesle ortak çıkar ve saygıya dayalı işbirliğine hazır olduğunu ekledi.

    'SURİYE MÜTTEFİKİMİZ, AMA ANLAŞMAMIZ YOK'

    Peskov "Bildiğim kadarıyla Rusya ile Suriye arasında bir müttefiklik anlaşması yok. Suriye kuşkusuz müttefikimiz. Ancak biliyorsunuz müttefiklik ilişkileri uluslararası sorumluluk çerçevesinden bakıldığında anlaşmalarla resmiyete bağlanıyor" dedi.

    'HİÇBİR ÜLKEYE GÖNDERME YOK'

    Peskov, Putin'in yeni Rus silahlarını anlatırken gösterdiği görüntülerden birinde ABD'nin Florida eyaletinin görüldüğü iddialarına da yanıt verdi.

    Peskov "Ben Florida haritası görmedim. Görüntülerde ABD'nin herhangi bir eyaleti olduğunu söylemek için bir neden yok. Hiçbir harita kullanılmadı. Görüntülerde hiçbir ülkeye gönderme yok" dedi.

    'PUTİN, MERKEL VE TRUMP'LA GÖRÜŞMEDİ'

    Çinli çelik işçisi
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Ticaret savaşı endişesi: Çin'den Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına tepki
    Peskov, Putin'in konuşmasından sonra ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğü iddialarını da yalanladı.

    Gazetecilerin ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov "Hayır, bir temas gerçekleşmedi" dedi.

    Basında Trump ve Merkel'in, Federal Meclis konuşmasından sonra Putin'le görüştüğü ve yeni silahlarla ilgili endişelerini paylaştığı iddiaları yer almıştı.

    'TRUMP'IN ALÜMİNYUM VE ÇELİK İTHALATI VERGİSİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI ENDİŞE VERİCİ'

    Peskov, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirilmesi yönündeki açıklamaları da detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini aktardı.

    Peskov "Bu konuyla detaylı bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi fazlaca endişelendiklerini dile getirdi. Biz de bu konuda endişeleri paylaşıyor, ticari ilişkilere yansıyacak bu konuyu inceliyoruz. Bu birçok ülkeye karşı bir adım" dedi.

    'SİLAHLARIMIZ NÜKLEER EŞİTLİĞİ BOZMUYOR'

    Gazetecilerin Rusya'nın başka ülkelerin kendilerini savunamayacağı silahları olduğu sözlerini yorumlayan Peskov, silahların nükleer eşitliği bozmadığını, yalnızca garanti sağladığını belirtti.

    Peskov "Başka ülkelerin de Rusya'nın korunamayacağı silahları var. Burada eşitlik söz konusu ve böylece silahların kullanılmaması garantisi sağlanıyor. Rusya düşmanlarının stratejik güçlerini etkisiz hale getirecek silahlar geliştirmiyor, bunun anlaşılması çok önemli" dedi.

    İlgili konular:

    'Putin, yeni bir silahlanma yarışının fitilini ateşlemedi'
    Etiketler:
    Silah, Nükleer, Angela Merkel, Donald Trump, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Almanya, Suriye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Karikatür
    'Yeni bir silahlanma yarışının fitilini Putin ateşlemedi'
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam