Peskov: Yeni bir silah yarışına girme hazırlığında değiliz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yeni silahlarının ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlaline bir cevap olduğunu ve bu silahlarla yeni bir silah yarışına girmek istemediklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, ABD’nin füze savunma sistemleri konuşlandırmasına karşılık, Rusya’nın stratejik eşitliği korumaya yönelik adımlar atmak zorunda kaldığını belirtti.

"Devlet başkanımızın dünkü konuşmasında söylediği gibi… Bu tüm dünyada istikrar ve barış için gerekli olan stratejik eşitliğin garantisi. Rusya yeni bir silah yarışına girmeye hazırlanmıyor. Putin, dikkat ettiyseniz bundan 2003-2005 yılları arasında da söz etmişti. Rusya ABD’nin planlarına ve füze sistemi konuşlandırmasına simetrik yanıt vermeyecek" dedi.

Rusya’nın yanıtının ‘asimetrik’ olacağına dikkat çeken Peskov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yani her türlü füze savunma sisteminin üstesinden gelecek ve geliştirip üretmesi kıyaslanamaz derecede ucuz olacak sistemlerle asimetrik yanıt veriyoruz.”

'SİLAHLARIMIZ RUSYA’YA SALDIRI PLANI OLMAYAN KİMSEYİ TEHDİT ETMİYOR'

Peskov, kimseye saldırma planlarının olmadığını ve Putin’in açıkladığı yeni silahların Rusya’ya saldırma planı olmayan kimse için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Peskov, Rusya’nın silahlarıyla uluslararası hiçbir anlaşmayı ihlal ettiğini ve anlaşmalara sadık kalmaya devam edeceğini ifade etti.

'PUTİN’İN SÖZLERİ RUSYA’NIN İŞBİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında gelişim mesajları verdiğini belirten Peskov, konuşmada ayrıca Rusya’nın teknolojik gelişmeler için başka ülkelerle işbirliğine açık olduğu vurgusunun yapıldığını da kaydetti.

'SORUMLULUKLARIMIZ ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDECEĞİZ'

Peskov, Putin'in Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde, bu saldırıya Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceği' yönündeki ifadelerine de değindi.

Peskov, Rusya'nın müttefiklerine karşı herhangi bir tehditte karşılıklı sorumlulukları çerçevesinde hareket edeceğini ifade etti.

Peskov "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) müttefikimiz. Başka müttefiklik sorumluluklarımız da var" dedi.

Peskov, Rusya'nın ABD de dahil herkesle ortak çıkar ve saygıya dayalı işbirliğine hazır olduğunu ekledi.

'SURİYE MÜTTEFİKİMİZ, AMA ANLAŞMAMIZ YOK'

Peskov "Bildiğim kadarıyla Rusya ile Suriye arasında bir müttefiklik anlaşması yok. Suriye kuşkusuz müttefikimiz. Ancak biliyorsunuz müttefiklik ilişkileri uluslararası sorumluluk çerçevesinden bakıldığında anlaşmalarla resmiyete bağlanıyor" dedi.

'HİÇBİR ÜLKEYE GÖNDERME YOK'

Peskov, Putin'in yeni Rus silahlarını anlatırken gösterdiği görüntülerden birinde ABD'nin Florida eyaletinin görüldüğü iddialarına da yanıt verdi.

Peskov "Ben Florida haritası görmedim. Görüntülerde ABD'nin herhangi bir eyaleti olduğunu söylemek için bir neden yok. Hiçbir harita kullanılmadı. Görüntülerde hiçbir ülkeye gönderme yok" dedi.

'PUTİN, MERKEL VE TRUMP'LA GÖRÜŞMEDİ'

Peskov, Putin'in konuşmasından sonra ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğü iddialarını da yalanladı.

Gazetecilerin ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov "Hayır, bir temas gerçekleşmedi" dedi.

Basında Trump ve Merkel'in, Federal Meclis konuşmasından sonra Putin'le görüştüğü ve yeni silahlarla ilgili endişelerini paylaştığı iddiaları yer almıştı.

'TRUMP'IN ALÜMİNYUM VE ÇELİK İTHALATI VERGİSİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI ENDİŞE VERİCİ'

Peskov, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirilmesi yönündeki açıklamaları da detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini aktardı.

Peskov "Bu konuyla detaylı bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi fazlaca endişelendiklerini dile getirdi. Biz de bu konuda endişeleri paylaşıyor, ticari ilişkilere yansıyacak bu konuyu inceliyoruz. Bu birçok ülkeye karşı bir adım" dedi.

'SİLAHLARIMIZ NÜKLEER EŞİTLİĞİ BOZMUYOR'

Gazetecilerin Rusya'nın başka ülkelerin kendilerini savunamayacağı silahları olduğu sözlerini yorumlayan Peskov, silahların nükleer eşitliği bozmadığını, yalnızca garanti sağladığını belirtti.

Peskov "Başka ülkelerin de Rusya'nın korunamayacağı silahları var. Burada eşitlik söz konusu ve böylece silahların kullanılmaması garantisi sağlanıyor. Rusya düşmanlarının stratejik güçlerini etkisiz hale getirecek silahlar geliştirmiyor, bunun anlaşılması çok önemli" dedi.