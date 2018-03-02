Lavrov: Teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırma pratiğine son verilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in terör tehdidiyle etkili mücadele amacıyla 2015 yılında düzenlenen 70. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ortak cephe kurma inisiyatifini sunduğunu anımsatan Lavrov, bu önerinin bugün hala güncelliğini tamamen koruduğunun altını çizdi.
'FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRMALIYIZ'
Terörle mücadelede işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde ve BM himayesinde geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Lavrov, "Ülkelerin eylemlerindeki farklılıkları ortadan kaldırmak, çifte standart uygulamalarından, teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırmaktan vazgeçmeliyiz" ifadelerini kullandı.
'RUSYA'YI DESTEKLEYENLER ARTIŞTA'
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