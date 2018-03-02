Lavrov: Teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırma pratiğine son verilmeli

Terörle mücadelede çifte standart uygulamalarını terk etme çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırmamayı tavsiye etti.

Bulgar basınına demeç veren Lavrov, uluslararası terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in terör tehdidiyle etkili mücadele amacıyla 2015 yılında düzenlenen 70. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ortak cephe kurma inisiyatifini sunduğunu anımsatan Lavrov, bu önerinin bugün hala güncelliğini tamamen koruduğunun altını çizdi.

'FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRMALIYIZ'

Terörle mücadelede işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde ve BM himayesinde geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Lavrov, "Ülkelerin eylemlerindeki farklılıkları ortadan kaldırmak, çifte standart uygulamalarından, teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırmaktan vazgeçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'YI DESTEKLEYENLER ARTIŞTA'

Rusya'nın ilkesel yaklaşımlarını destekleyen tarafların sayısının arttığının da altını çizen Dışişleri Bakanı, "Bununla birlikte, Batılı siyaset ve düşünce çevrelerinde teröre karşı zafer kazanmak için ihtilafları ortadan kaldırmanın ve uzun vadeli perspektife odaklanmanın gerekliliğini anlayanların sayısı da artışta" diye ekledi.