Kremlin’den Almanya’daki siber saldırılarla ilgili açıklama: Bir kez daha delil sunulmadan suçlama yöneltiliyor

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Peskov, "Eskiden de olduğu gibi her türlü siber saldırının Rus bilgisayar korsanlarıyla ilişkilendirildiğini üzülerek görüyoruz. Fakat her defasında bu suçlamalar, beraberinde herhangi bir somut delil sunulmadan yöneltiliyor. Bu nedenle bu konuda daha detaylı bilgilerin dile getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ALMANYA'DAN HERHANGİ BİR RESMİ TALEP ULAŞMADI

Peskov, "Çok temkinli bir şekilde algılanması gereken medya haberleri söz konusu" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman yönetiminden bu konuda Rusya'ya herhangi bir resmi talebin ulaşmadığını da sözlerine ekledi.