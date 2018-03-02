Rus jetleri sınır bölgesinde 5 uçağa önleme uyguladı

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin bir hafta içinde sınır bölgelerinde yabancı ülkelere ait 5 askeri uçağa önleme yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Krasnaya Zvezda' gazetesinin haberine göre, önlenen 5 yabancı askeri uçağın dışında diğer ülkelere ait 22 uçağın sınır bölgelerinde keşif uçuşu yaptığı da tespit edildi.

Söz konusu uçaklardan hiçbirinin Rusya'nın ulusal sınırlarını ihlal etmediği belirtildi.

Geçen ay bir Rus jetinin ABD Hava Kuvetleri'ne ait bir keşif uçağının 1.5 metre yakınından geçerek tehlikeli önleme yaptığı, Amerikan uçağının önleme sonrasında görevi iptal etmek zorunda kaldığı ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, Rus avcı uçağının yaptığı manevraların standart, uluslararası kurallara tamamen uygun ve güvenli olduğunu açıklamıştı.

SURİYE'DEKİ FAALİYETLER

Rusya Savunma Bakanlığı aynı zamanda Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili hazırladığı raporda son 1 hafta içinde yaklaşık 1500 sivilin evlerine döndüğünü, 750'nin üzerinde kişiye sağlık hizmeti verildiğini, muhtaç bölgelere 9 tonun üzerinde ilaç ve gıda ulaştırıldığını kaydetti.