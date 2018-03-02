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    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor

    Putin: Rusya’da üretilen yeni güçlü silah başka hiçbir yerde yok

    © Sputnik/ Grigoriy Sısoyev
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da üretilen ileri teknoloji silahın diğer ülkelerde mevcut olmadığını belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018/ Yuri KADOBNOV
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    Rusya Halk Cephesi’nin medya forumunda konuşan Putin, “Bu silah üzerinde uzun süre çalıştık. Dikkat ettiyseniz bunu daha önce 2004’te söyledim, oysa şimdi 2018. Diğer ülkelerde de böyle bir silah üretmeye çalıştıklarını biliyoruz ama görünüşe bakılırsa çeşitli nedenlerden dolayı başaramadılar” dedi.

    Rusya’nın gereken malzemeye sahip olduğu için yeni silah sistemlerini geliştirmeyi başardığını dile getiren Putin, Avangard füze sistemine değinerek, “Bu bir bilim kurgu gibi. Füze, atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla uçuyor, tıpkı bir meteor gibi. Füze yüzeyindeki sıcaklık 1600-2000 derece ve idare ediliyor, binlerce kilometre sağa sola, yukarı aşağı ilerliyor, her şey çalışıyor. Bu şu anlama geliyor ki, öncelikle sinyal ulaşıyor, ikincisi de bu modern malzemelerin ortaya çıkmasıyla mümkün oldu. Modern malzeme olmasaydı bu mümkün olmazdı” ifadelerini kullandı.

    ‘DEVLET BAŞKANI OLMASAYDIM SANAT YAPARDIM’

    Forumda Putin’e çeşitli konulara ilişkin sorular da yöneltildi. Sorulardan biri, “Devlet başkan olmasaydınız ne iş yapardınız?” yönündeydi.

    Putin, bu soruya yanıt olarak, “Sanat” dedi.

    ‘SOVYETLERİN DAĞILMASINI ÖNLEMEK İSTERDİM’

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    Sputnik
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    “Rusya’nın geçmişinden hangi olayı önlemek isterdiniz?” sorusuna ise Putin, “Sovyetler Birliği’nin dağılmasını” yanıtını verdi.

    Diğer yandan başka bir tarihsel dönemde yaşamak istemediğini itiraf eden Rus lider, “Geçen yüzyıllarda tüm atalarım toprak kölesi köylülerdi, ben ise devlet başkanıyım” diye ekledi.

    ‘HEDEFİM RUSYA’NIN BAŞARILI VE GÜÇLÜ OLMASI’

    Putin, “Şu ana kadar gerçekleşmeyen, başaramadığınız bir hayaliniz var mı?” sorusuna da şu yanıtını verdi: “Hayır. Her birimiz yaşıyor, çalışıyor, kendine hedefler belirliyoruz. İşim belli, hedefim de belli. Ülkemizin başarılı, güçlü, istikrarlı, dengeli ve geleceğe odaklı olmasını istiyorum."

    'RUSYA'NIN GÜCÜ, İNSANLARI'

    “Hayatınızda en önemli şey nedir?” sorusuna, “Sonuç” yanıtını veren Putin, “Rusya’nın gücü neden ibaret?” sorusuna karşılık olarak da, “İnsanlardan ibaret” dedi.

    Rus lider ayrıca tembelliği yenmenin en iyi yolu “çalışmak” olduğunu söyledi.

    Putin’e ayrıca gelecekle ilgili soru soruldu. “Geleceğiniz, 5-10 yıl sonra neler olacağını bilmek ister miydiniz?” sorusuna Putin, “Hayır” dedi.

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    Etiketler:
    Avangard füze sistemi, Rusya Halk Cephesi, Vladimir Putin, Rusya
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