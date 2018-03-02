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    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor

    Putin, Rusya'nın yeni nükleer cephaneliğinin örtüsünü kaldırdı: Bizi dinleme zamanınız geldi

    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında Rusya'nın son dönemde bir dizi ileri teknoloji silah sistemleri geliştirdiğini belirtti ve ülkesinin yeni nükleer cephaneliğini tanıttı.

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik/ Grigoriy Sısoyev
    Putin: Rusya’da üretilen yeni güçlü silah başka hiçbir yerde yok
    Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' bir füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söyledi.

    Söz konusu sistemlerin ABD'nin Rusya'nın nükleer caydırıcılığını küçümseyerek geliştirdiği tüm imkan ve kabiliyetleri hükümsüz kıldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Rusya'yı dinleme zamanının geldiğini vurguladı.

    Putin, Rusya'nın yıllar boyunca ABD'ye yaptığı silahsızlanma anlaşmalarından ayrılmama çağrılarının karşılık bulmamasının ardından harekete geçtiğinin altını çizerek, "Rusya'nın balistik füze anlaşmasından çekilmemesi için ABD'ye yaptığı çağrılar, sınırlarına yakın Avrupa ülkelerine füze kalkanı yerleştirilmemesine yönlik çağrılar görmezden gelinmeseydi, Rusya'nın bu silahlara ihtiyacı olmazdı. Hiç kimse, bizimle sorunun kaynağı hakkında konuşmadı. Kimse bizi dinlemedi. Şimdi siz dinleyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

    'KİNJAL' HİPERSONİK SİLAHI

    Rus liderin dikkat çektiği yeni silahlardan ilki, 'Kinjal' hipersonik (sesten çok daha hızlı) silahı.

    Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtti.

    NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLEN SARMAT

    Bir diğer silah, kıtalararası füze Sarmat.

    Putin, Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini, bu silahın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söyledi. Putin, Sarmat füzelerinin denemelerinin aktif safhasına geçtiklerini de ekledi.

    NÜKLEER BAŞLIKLI SU ALTI DRONE'U

    Rus lider, nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir su altı drone'u test ettiklerini de paylaştı. Yeni geliştirilen su altı drone'u dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyen Putin, "Bu, fantastik bir şey" dedi.

    LAZER SİLAHI

    Putin, ülkesinin lazer silahları geliştirme konusunda da kayda değer sonuçlar aldığını belirterek, "Bu artık, teori ya da planlama aşaması, hatta üretime başlama aşaması değil. Lazer sistemleri geçen yıldan beri askerlerimize veriliyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Doğru zaman değil. Ancak işin uzmanları Rusya'nın güvenliğini sağlama kapasitesini kat kat artırdığını anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    AVANGARD KANATLI PLANÖRLÜ STRATEJİK FÜZE SİSTEMİ

    Putin'in konuşmasında 'gerçek bir teknolojik buluş' olarak söz ettiği silah.

    Bu silahın tamamen yeni bir silah olduğunu ve bir kanatlı planör parçasıyla yapıldığını anlatan Putin, bu silahın ayırt edici özelliğinin atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi olduğunu vurguladı.

    Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine dikkat çeken Rus lider, "Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor" diye konuştu.

    'SINIRSIZ MENZİLLİ NÜKLEER FÜZE'

    Putin'in sözünü ettiği bir diğer silah, henüz adı konmayan sınırsız menzilli nükleer enerji güdümlü füze.

    Rus lider, bu yeni silahı şu sözlerle anlattı: "Bu, tıpkı havadan atılan Kh-101 ya da ABD'nin Tomahawk füzeleri gibi bir güdümlü füzenin içine yerleştirilen, küçük boyutlu bir nükleer santral. Ama bizimkinin uçuş menzili 10 kat daha fazla ve etkisi sınırsız. Bu alçaktan uçan hayalet güdümlü füzenin pratikte menzil sınırlaması yok, uçuş rotası tahmin edilemiyor ve engelleme hatlarını bypass edebiliyor."

    Putin, bu özelliklerin söz konusu sistemi tüm mevcut ve gelecek füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez kıldığının altını çizdi.

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    Etiketler:
    Nükleer silah, Kinjal hipersonik silahı, RS-28 Sarmat füzesi, Federal Meclis (Rusya), Vladimir Putin, Rusya
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