‘ABD, Rusya sınırı yakınlarında 400 füze konuşlandıracak’

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Fomin, "Halihazırda Rusya'yı hava savunma halkasıyla çevreleme yönünde geniş cephede büyük çalışmalar yürütülüyor. ABD topraklarında Kaliforniya ve Alaska'da füze savunma bölgeleri oluşturuldu. Sonra Romanya ve Baltık ülkelerinde bu tür bölgeler oluşturuldu. Yakında Polonya'da da hava savunma bölgesi oluşturulacak. Güney Kore ve Japonya'daki füze savunma bölgeleri de bu halkaya dahil edilecek" dedi.

Fomin, "Bu toplamda yaklaşık 400 füze konuşlandırılacağı anlamına geliyor ki bu da Rusya'nın nükleer caydırma potansiyelini önemli ölçüde azaltıyor" diye kaydetti.