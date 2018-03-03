Kremlin: ABD'nin yaptırımları uzatması yasadışı

Bugünkü basın toplantısında ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen Peskov, "Bu bizim gündemimiz değil. Devlet Başkanımızın (Vladimir Putin) da dediği gibi bu yaptırımları başlatan biz değiliz. Yaptırımların yasa dışı olduğunu ve sadece iki ülke halklarına değil tüm dünyaya zarar verdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
© AP Photo/ Ivan Sekretarev
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya'ya yaptırımların bir yıl uzatılması emrini verdiğini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'daki çatışmada taraf olmadığını defalarca açıklamıştı.
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