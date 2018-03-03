Putin: 21. yüzyıl parlak zaferlerimizin işareti altında geçecek

Putin, 'Güçlü Rusya İçin!' sloganıyla yapılan mitingde, kürsüye 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcularla çıkarak, turnuva sırasında yasak olduğunu hatırlattığı Rusya Ulusal Marşı'nı seslendirdi.

Путин: "Ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдёт под знаком наших ярких побед". pic.twitter.com/svyglLYgSW — ЦЭАМЕРИКА (@dasistamerica) March 3, 2018

​Putin, ulusal marş çalmadan önce, "Bugün buraya çok iyi sporcular geldi. Hokeycilerimizin, olimpiyatları kazandıktan sonra ulusal marşı nasıl okuduğunu gördük. Ama müziğini duyamadık. Gelin şimdi hep beraber ulusal marşımızı müzik eşliğinde söyleyelim" ifadelerini kullandı.

Tüm stat marşı söyledikten sonra Putin, sporculara teşekkür ederek, "Tanrı sizleri korusun" dedi.

Выступление Путина впечатлило. И напутственная речь было сильно и исполнение гимна не подкачало pic.twitter.com/ixTqG6pn1j — ЦЭАМЕРИКА (@dasistamerica) March 3, 2018

​​Daha sonra seçim konuşmasını yapan Putin, "Hepimizin net, açık, asil hedefleri var, ülkemizi parlak, ileriye ve geleceğe odaklı geliştirmek istiyoruz. Çünkü burada atalarımız yaşadı, biz yaşıyoruz, çocuklarımız yaşıyor ve çocuklarımızla torunlarımız yaşayacak. Onların mutlu olması için her şey yapacağız" diye konuştu.

🇷🇺 Гимн России на митинге в Лужниках. Солирует Владимир Путин pic.twitter.com/lfrXZYtXme — Тихон Реус (@TihonReys) March 3, 2018

​Putin'in, "Bunu yaparız, değil mi?" sorusuna stadyumda toplanan binlerce kişi tek ağız ‘evet' bağırdı.

"Bunu bizim yerimize ve bizim dışımızda kimse yapmaz" diyen Putin, "Ancak biz bunu yaparsak önümüzdeki onlarca yıl, tüm 21. yüzyıl parlak zaferlerimizin işareti altında geçecek" diye ekledi.

Путин: "Мы сделаем все, чтобы наши дети и внуки были счастливы. За нас это никто не сделает". pic.twitter.com/kIfriZ4Ucu — Егор (@kassade) March 3, 2018

​Putin, sadece stadyumda toplananları değil, ülke genelindeki destekçilerini de selamlayarak, "Bu yüz binler, milyonlarca insan demek. Bu bayram havasında geçen güneşli ve ayazlı günde şunu söylemek istiyorum ki, onların nefesini, dirseklerini, omuzlarını hissediyoruz, çünkü biz birlikte bir ekibiz" dedi.

Putin'in, "Biz bir ekibiz, değil mi?" sorusunu tüm toplananlar alkış ve çığlıklarla karşıladı.

Фотки во время выступления Путина и исполнения гимна pic.twitter.com/v7j0abYFsG — ЦЭАМЕРИКА (@dasistamerica) March 3, 2018

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