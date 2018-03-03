‘Sarmat füzesi ile ilgili sızdırılan bilgi özellikle ABD içindi’

Rusya’nın 2007 yılında yeni kıtalararası füzesi Sarmat ile ilgili bilgi sızıntısının bilinçli yapıldığı ve söz konusu bilgilerin özellikle ABD’ye ulaşması için sızdırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rus askeri diplomatik çevrelerinden bir kaynak, “Washington’un küresel füze savunma sistemi kurmasının herhangi bir sonuç vermeyeceğini söylemiştik. Bunun da ötesinde, daha 2007’de geliştirilen stratejik füze sistemi Sarmat ile ilgili bilgileri özellikle onlar için sızdırmıştık” diye konuştu.

Bunun yanında nükleer enerji güdümlü seyir füzesi ile ilgili çalışmaların son derece gizli tutulduğunu ve bilgilerin sızmaması için her türlü tedbirin alındığını belirten yetkili, “Ancak bu silahla ilgili gerekli tüm testler eksiksiz bir şekilde tamamlandı” dedi ve testlerden alınan sonuçların, bu projenin tüm detaylarıyla uygulandığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

'BATININ KABULLENME ZAMANI GELDİ: RUSYA'DAN BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE HİPERSONİK SİLAH YOK'

Yetkili, “Batı, kendi füze savunma sistemi ve dünün diğer silahları hakkında aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa artık başka bir gerçekliliği kabullenme zamanı geldi. Rusya’dan başka hiç kimsede hipersonik silah bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen günkü Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği yeni kıtalararası füze Sarmat'ın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dâhil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini, ayrıca füze denemelerinin aktif safhasına geçildiğini açıklamıştı.