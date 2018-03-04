Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için, Türkiye’de ilk oylar kullanıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden verilen bilgiye göre 18 Mart Pazar günü yapılacak olan Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri kapsamında Türkiye'de bugün ilk sandıklar Mersin'de kuruldu. Oy verme işlemleri, bugün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında yapıldı.

Oy kullananlar arasında Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaatı için ülkeye gelen Rus vatandaşları ile Mersin ve Adana'da sürekli olarak yaşayan Rus vatandaşları olduğu belirtilirken ilk defa oy kullanan Rus vatandaşlarına hatıra eşyalar dağıtıldığı bildirildi. Seçimlerin, Rus yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

ÇEŞİTLİ İL VE İLÇELERDE SANDIKLAR KURULACAK

Türkiye'deki Rus diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenler için önümüzdeki iki hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde sandıklar kurulacak. Bu kapsamda Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 9 Mart'ta 17.00-21.00 saatleri arasında, Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 Mart'ta 10.00-18.00 saatleri arasında, Antalya'nın Kemer ilçesinde 10 Mart'ta 10.00-16.00 saatleri arasında, Bursa'da 10-11 Mart'ta 08.00-18.00 saatleri arasında, Eskişehir'de 12 Mart'ta 09.00-19.00 saatleri arasında ve İzmir'de 14-15 Mart'ta 09.00-19.00 saatleri arasında Rus vatandaşlarına oy kullanma olanağı sunulacak.

145 ÜLKEDE 385 SANDIKTA OY KULLANILACAK

Türkiye'de yaşayan ve geçici olarak Türkiye'de bulunan Rus vatandaşları, seçim günü olan 18 Mart'ta saat 08:00'den 20:00'ye kadar Rusya Ankara Büyükelçiliği ile Antalya, İstanbul ve Trabzon başkonsolosluklarında kurulacak olan sandıklarda oy kullanabilecek.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Rusya dışında 145 ülkede 385 oy sandığı kurulacak.