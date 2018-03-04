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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin'den ABD'ye: Yaygara koparmayın, kanıt sunun

    © Sputnik/ Alexei Nikolsky
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Washington'dan Rusya'nın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve hazırlanan iddianamede suçlanan 13 Rusya vatandaşıyla ilgili kanıt sunmasını istedi.

    NBC'den Megyn Kelly'ye demeç veren Putin, ABD'ye seçimlere Rus müdahalesi iddiaları hakkında kanıt sunma çağrısı yaptı. Putin, 'kanıt sunulmaması halinde bunun yaygaradan başka bir şey olmayacağını' vurguladı.

    Rusya - ABD Bayrakları
    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    ABD'den 13 Rus vatandaşına seçimlere müdahale konusunda resmi suçlama
    ​Kelly'nin Demokratik Ulusal Komitesi'nin (DNC) hacklenmesi, Twitter ve Facebook'ta 'bot hesaplar' açılması, başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgiler yayılması gibi suçlamaları anımsatması üzerine Putin, Rus makamlarına kanıt sunulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi

    'ÖNCE NELER YAPTIKLARINI GÖRMELİYİM'

    Rus lider, "Öncelikle suçlanan isimlerin neler yaptığını görmeliyim. Bize belge verin, bize bilgi verin. Şahsınıza ve ABD Kongresi'ne saygı duymakla birlikte, ABD'de hukuk diplomasına sahip kişiler yüzde 100 vardır" dedi.

    'RUSYA YASALARINI İHLAL ETMEYEN KİŞİLERİ YARGILAYAMAYIZ'

    Kelly bir hukuk diploması sahibi olduğunu söylerken Putin şu yanıtı verdi: "İyi eğitim almış kişilerin, Rusya yasalarını ihlal etmeyen kişileri yargılayamayacağımızı anlaması gerekir. Bunun için Rusya Başsavcılığı'na resmi talepte bulunulması gerektiğini anlamalısınız. Bize resmi talep sunun."

    'YAYGARAYLA DEĞİL, RESMİ KANALLAR ÜZERİNDEN GELİN'

    Rus lider, bu sürecin basın vasıtasıyla ya da Kongre'de yaygara kopararak değil, resmi kanallar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

    NE OLMUŞTU?

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Kremlin'den Mueller'in raporuna yanıt
    Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltilmişti.

    37 sayfalık raporda, bu tarafların seçimlere Başkan Donald  Trump lehine etki ettiği ileri sürülmüş, Rusya hükümetine dair bir ifade yer almamıştı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel savcı  Mueller'in yönettiği soruşturma sonucunda ortaya atılan ve Rusya'dan 13 kişi ve 3 Rus şirketin ABD'deki seçimlere  Trump lehine sonuçlanması için müdahale ettiği iddialarının asılsız olduğunu söylemişti.

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    Etiketler:
    Rusya-ABD İlişkileri, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri, Robert Mueller, Donald Trump, Vladimir Putin, Megyn Kelly, ABD, Rusya
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