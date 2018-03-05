Rusya: ABD’nin BMGK’nın kararını ihlal ettiğimize yönelik suçlamaları asılsız

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Washington’ın, Moskova’nın BMGK’nın Doğu Guta ile ilgili kararını göz ardı ettiği yönünde asılsız iddialar yaydığını söyledi.

© AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA Ryabkov: Doğu Guta’da insani molanın uygulanmasına muhalifleri destekleyen güçler engel oluyor

Gazetecilere konuşan Slutskiy, ABD'nin Moskova'nın BMGK'nın kararını göz ardı ettiği suçlamalarını yalanladı. Slutskiy "Bu kanıtı olmayan bir başka yalan" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın uluslararası sorumluluklarına her zaman sadık kaldığını ve hiçbir zaman anlaşmaların dışına çıkmadığını belirten Slutskiy "Biz, ABD'nin Libya ve Kudüs konusunda yaptığı gibi, BMGK kararlarına uygulamamak veya kararları istediğimiz biçimde yorumlamakla suçlanmak için mahal vermedik. Bu tarz suçlamalar ve ithamlar, ABD'nin Ortadoğu'daki yıkıcı politikasını haklı çıkarmak için kullanmayı en sevdiği yöntem" dedi.

‘ABD, GOEBBELS PRENSİBİNİ KULLANIYOR'

Slutskiy, ABD'nin Nazi lideri Adolf Hitlerin propaganda bakanı Joseph Goebbels'in ‘Yalan ne kadar büyük olursa, inanılması o kadar kolay olur' prensibini kullandığını belirtti.

Slutskiy "ABD'nin bu suçlamaları yaparken asıl amacı, kurulumunda bağlantısı olduğu IŞİD tarafından öldürülen sivillerin sorumluluğunu üzerinden atmak" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararı uyarınca Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes çağrısı yapıldı. Karar doğrultusunda Rusya'nın girişimiyle Doğu Guta'da bugün 7. ‘insani mola' uygulanıyor.