Putin, yeni Rus silahlarının nasıl geliştirildiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis konuşması sırasında duyurduğu ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran silah sistemlerinin nasıl geliştirildiğini açıkladı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleriyle bugün bir toplantı yapan Putin, söz konusu silahların uzun yıllar boyunca ve zorlu koşullarda geliştirildiğini söyledi.

Rus lider, "1 Mart'taki Federal Meclis konuşması sırasında Rusya'yı korumak, stratejik denkliği temin etmek ve uluslararası güvenliği pekiştirmek için geliştirilen yeni teknolojilerden ve sistemlerden bahsettim. Bu modern teknolojiler üzerindeki çalışmalar uzun yıllar sürdü, çalışmalara binlerce kişi, yüzlerce tasarım ve araştırma ekibi ve Rus sanayi kuruluşları katıldı. Bu kapsamlı projeler için etkili istihbarata karşı koyma koruması sağlamayı başardık" ifadelerini kullandı.

'FSB ÜYELERİNİ TEBRİK EDİYORUM'

Rus lider, FSB üyelerini bu sorumluluk isteyen ve zorlu görevdeki başarıları nedeniyle ve yeni silah geliştirme faaliyetlerini gizlediği için tebrik etti.

Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' bir füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söylemişti.