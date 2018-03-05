Stalin ölümünün 65. yıldönümünde Rusya'da anıldı

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Joseph Stalin, Rusya'da ölümünün 65. yıldönümünde anıldı.
© Sputnik/ Valery Melnikov
Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ölümünün 65. yıldönümünde anıldı
Rusya Komünist Partisi'nin düzenlediği törende, Stalin'in Kremlin duvarı yanındaki mezarına çiçek bırakıldı.
© Sputnik/ Vladimir Fedorenko
Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ölümünün 65. yıldönümünde anıldı
Törene Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, partinin merkez komitesinin başkan vekili ve Duma milletvekili Vladimir Kaşin, parti üyeleri ve aktivistler yer aldı.
© Sputnik/ Valery Melnikov
Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov
Stalin için ayrıca doğum yeri olan Gürcistan'ın Gori kentinde ve Belarus'ta da anma etkinlikleri düzenlendi. Stalin 5 Mart 1953'te hayatını kaybetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)