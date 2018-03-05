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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: 2017'de 15 milyar doların üzerinde silah ihracatı gerçekleştirdik

    © Sputnik/ Alexei Nikolsky
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 2017 yılındaki silah ve askeri teçhizat ihracatının 15 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

    Putin miting Lujniki stadyumu Moskova
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
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    Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu'nun toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın silah ihracat hacminin üç yıldır üst üste arttığına dikkat çekti.

    Rusya lideri, 2017 yılında silah ve askeri teçhizat ihracatının 15 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini duyurdu.

    '100'DEN FAZLA ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

    Russian President Vladimir Putin delivers his annual Presidential Address to the Federal Assembly at the Manezh Central Exhibition Hall
    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
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    Rusya'nın küresel pazarda önde gelen silah tedarikçilerinden biri olduğunu kanıtladığının altını çizen Putin, şöyle devam etti:

    "İşbirliği coğrafyamız sürekli genişliyor. Partner sayımız halihazırda 100'ü aştı. 2017 sonuçlarına göre imzalanan anlaşmaların hacmi neredeyse iki katına çıkarak 16 milyar dolar oldu. Sipariş portföyümüz de 45 milyarın doların üzerine çıktı."

    'RUSYA'NIN PARTNERLERİNE BENZERSİZ BİR BASKI UYGULANIYOR'

    Diğer yandan üçüncü ülkelerin Rusya'nın askeri-teknik işbirliği alanındaki partnerlerine benzersiz bir baskı uyguladığını vurguladı. 

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev
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    'KÜRESEL SİLAH PAZARINDAKİ RAKİPLERİNİ SAF DIŞI BIRAKMAYI AMAÇLIYORLAR'

    "Rusya ile askeri-teknik alanda işbirliği yapmak isteyen ülkelere benzersiz ve aleni bir baskı uygulandığı sır değil. Bu baskının amacı, sadece küresel silah pazarındaki rakiplerini saf dışı bırakmak değil'' vurgusu yapan Rusya lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

    'DİĞER ÜLKELERİN KAPASİTELERİNİ ZAYIFLATIP GERİ KALMIŞLIĞINI PEKİŞTİRİYORLAR'

    ''Aynı zamanda münferit ülkelerin savunma kapasitelerini zayıflatmak ve bunların silah alanındaki geri kalmışlığını pekiştirmeyi amaçlıyorlar."

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    'RUS SİLAHLARI SİYASİ PROVOKASYON KOŞULLARI ALTINDA DAHİ ETKİLİDİR'

    Putin'e göre, Rus silahlarının güçlü yanı, siyasi provokasyon koşulları altında dahi etkili çalışma becerisine sahip olmaları.

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    © Sputnik/ Evgeny Biyatov
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    "Siyasi provokasyon ve ekonomik sabotaj koşulları altında dahi etkili çalışma becerisi, Rus askeri-teknik sistemlerinin güçlü yanlarını, dayanıklılığını ve devasa potansiyelini ortaya koyuyor" vurgusu yapan Rusya lideri, bu tespitleri Rus silahı alan ülkelerle potansiyel alıcıların da yaptığını kaydetti.

    'SURİYE'DE ETKİNLİĞİNİ ORTAYA KOYAN SİLAHLARDA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'

    Putin, Suriye'de etkinliğini ortaya koyan silah türleri dahil olmak üzere en yüksek teknolojiye sahip silahlar alanında istekli ülkelerle işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

    Etiketler:
    Silah ihracatı, Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya
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