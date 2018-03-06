Peskov: Skripal olayının soruşturmasında İngiltere ile işbirliği yapmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanması ve yoğun bakıma alınmasıyla ilgili olayın soruşturmasında İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rus ajan Skripal'in yoğun bakıma alınmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

İngiliz makamlarının yardım için Moskova'ya başvurup başvurmadığı sorusu üzerine Peskov, "Bize böyle bir taleple gelen olmadı. Ancak Moskova, işbirliğine her zaman açık" ifadelerini kullandı.

'KREMLİN, OLAYIN SEBEPLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİL'

Peskov, Kremlin'in yaşanan olaya nasıl tepki verdiğinin sorulması üzerineyse şu ifadeleri kullandı: "Kremlin'in olayın sebepleri hakkında bir bilgisi yok. Bu nedenle herhangi bir tepkiden söz edemem. Skripal'in Batı'ya nasıl ve hangi olayların sonucunda gittiğini biliyorsunuz. Şimdi de böyle bir trajik olayla karşı karşıyayız. Ancak olayın nedenleri ve faili hakkında bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

What we know so far about the former Russian spy found 'in critical condition' in Salisbury https://t.co/CNCednaDtK — The Independent (@Independent) 6 Mart 2018

2010 YILINDA ABD İLE TAKAS EDİLMİŞTİ

BBC'nin haberine göre Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.