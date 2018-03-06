FSB, Kuzey Kafkasya'da bir dizi terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dağıstan'ın başkenti Mahaçkala'da 5 IŞİD üyesini yakalayıp Kuzey Kafkasya'da terör saldırısı gerçekleştirmek için bulundurulan patlayıcı ve silahları ele geçirdi.

FSB'den yapılan açıklamada Mahaçkala'da 5 IŞİD üyesinin yakalandığı belirtildi. Teröristlerin Dağıstan'da militan toplayıp, bu kişileri Suriye'ye örgütün safında savaşmaya gönderdiği belirtilen açıklamada "Yakalananlar en az dört kişiyi Rusya'dan gitmesine neden oldu. Gönderilenlerin tamamı IŞİD'in kamplarında eğitilip örgütün militanı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, örgüt üyelerinin Kuzye Kafkasya'da terör saldırıları gerçekleştirmek için ellerinde bulundurduğu çok sayıda patlayıcı madde, silah, mühimmat ele geçirildi. Yakalananlar hakkında terör eylemlerine yardım etmek, yasadışı silah ve mühimmat bulundurmaktan cezai dava açıldı.