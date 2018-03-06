Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden Skripal açıklaması: Rus istihbaratının işi değil

Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanması ve yoğun bakıma alınması hakkında açıklama yapan Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, olayın Rus istihbaratının planlı bir eylemi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Elçiliğin açıklamasında "İngiliz kolluk kuvvetleri olayla ilgili esaslı bir açıklama yapmamasına rağmen, basında yer alan haberler, bunun Rus istihbaratının planlı bir eylemi olduğu izlenimi oluşuyor. Ancak bu, kesinlikle gerçeklerle bağdaşmıyor" dendi.

'İNGİLİZ DIŞİŞLERİ'NDEN İZAHAT BEKLİYORUZ'

Skripal olayının ciddi bir endişe yarattığını ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na izahat verilmesi için başvurduklarını kaydeden elçilik, "Rusya'yı şeytanlaştırma eylemine nokta koymak için İngiliz hükümetinin ve kolluk kuvvetlerinin Rus elçiliğini ve İngiliz toplumunu olayın iç yüzü hakkında bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye vurguladı.

© REUTERS/ Toby Melville Peskov: Skripal olayının soruşturmasında İngiltere ile işbirliği yapmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, İngiliz makamlarının yardım için Moskova'ya başvurup başvurmadığı sorusuna "Bize böyle bir taleple gelen olmadı. Ancak Moskova, işbirliğine her zaman açık" yanıtını vermişti.

BBC'nin haberine göre Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.