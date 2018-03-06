Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de düşen uçaktakilerin tümü askerdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki An-26 kazasının sebebi ön belirlemelere göre teknik arıza olabilir" dendi.
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Açıklamada, "Suriye'de An-26 uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tümü Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askerleriydi" ifadesine yer verildi.
Karadan uçağa ateş açılmadığının altını çizen bakanlık, komisyonun tüm olasılıkları değerlendirdiğini açıkladı.
Ayrıca ölen askerlerin ailelerine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağı da ifade edildi.
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