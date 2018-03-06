Şoygu, Suriye'deki uçak kazası hakkında Putin'e rapor sundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Şoygu, Sverdlovsk Bölgesi'nde temaslarda bulunan Putin'e An-26 tipi askeri kargo uçağın Hmeymim hava üssündeki iniş pistine yaklaşık 500 metre kala düşmesi sonucu yaşanan kaza hakkında bilgi verdi.

RUS LİDERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Peskov, Putin'in kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve mesai arkadaşlarını kaybeden Savunma Bakanlığı personeline başsağlığı diledi.

RUSYA SORUŞTURMA KOMİTESİ DAVA AÇTI

© AA/ HOANG DINH NAM Suriye'de Rus kargo uçağı düştü: 32 kişi öldü

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi, uçuş ve uçuşa hazırlık kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açıldığını duyurdu.

Açıklamada, uçak kazasının soruşturulması için bir soruşturma ekibi kurulduğu da belirtildi.

An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptığı sırada düşmesi nedeniyle 26 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetmişti.