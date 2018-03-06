Şoygu, Suriye'deki uçak kazası hakkında Putin'e rapor sundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Şoygu, Sverdlovsk Bölgesi'nde temaslarda bulunan Putin'e An-26 tipi askeri kargo uçağın Hmeymim hava üssündeki iniş pistine yaklaşık 500 metre kala düşmesi sonucu yaşanan kaza hakkında bilgi verdi.
RUS LİDERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Peskov, Putin'in kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve mesai arkadaşlarını kaybeden Savunma Bakanlığı personeline başsağlığı diledi.
RUSYA SORUŞTURMA KOMİTESİ DAVA AÇTI
Açıklamada, uçak kazasının soruşturulması için bir soruşturma ekibi kurulduğu da belirtildi.
An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptığı sırada düşmesi nedeniyle 26 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)