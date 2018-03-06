Rus uzman, Erdoğan'ın NATO'ya S-400 yanıtını yorumladı

Sputnik'e konuşan Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) araştırma görevlisi Zinin, Batı'nın Ortadoğu'da hakim olduğu zamanlarının geçtiğini anlamak istemediğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Soğuk savaş bittikten sonra ABD ve genel olarak Batı sürekli olarak ülkemizin Mısır, Irak ve diğer Ortadoğu ülkeleriyle olan işbirliğini her ne şekilde olursa olsun önlemeye çalıştı. Ama onların çabalarına rağmen bu ülkelerle yarım asırlık işbirliğimiz devam ediyor. Batı ise 1990'lı yıllarda bu bölgede sahip olduğu hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle acı çekiyor."

'ALIŞMALARI GEREKİYOR'

Zinin, "NATO üyesi olan Türkiye'yle ilgili olarak Rusya'yla askeri ve teknik işbirliğinin ittifaktaki üyelikle uyumsuz olduğu yönünde argümanlar sürülüyor. Soğuk savaş sırasında öyleydi ama artık zaman değişti. Kuzey Atlantik ittifakının artık buna bir şekilde alışması gerekiyor ama henüz bunu yapacak yetenekte değiller" dedi.