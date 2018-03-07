Rus senatör Petrenko'nun saçı Twitter'da 'olay oldu'

Avustralyalı gazeteci Alex Bruce-Smith'in Twitter'da paylaştığı gönderisinin ardından, Petrenko, Twitter'ın gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi.

Smith'in "Rus senatör Valentina Petrenko'nun saçını yeni fark ettim ve bunu paylaşmam" gerek sözleriyle attığı Tweet, 58 binin üzerinde beğeni aldı. 22 binden fazla kişi de Petrenko hakkında konuşmaya başladı. Kullanıcılardan bazıları Petrenko'yu havalı ve ‘sinematik' olarak niteledi.

Ted Stansfield "Petrenko'nun saç şekli bu hafta keşfettiğim en önemli şey" dedi.

Russian senator Valentina Petrenko’s hair is the greatest thing I’ve discovered this week pic.twitter.com/CJLklxKjxN — Ted Stansfield (@ted_stansfield) 2 Mart 2018

​Melissa Zsiga-Cox "Saçınız James Bond'daki kötü adam ve Star Trek karakteri arasında bir şey gibi görünmenizi sağladığında… Rus senatör Petrenko ile tanışın, keşke bizim senatörlerimiz de böyle havalı olsaydı" ifadelerini kullandı.

When your hair makes you look like a cross between a James Bond villain and a Star Trek character…Meet Russian Senator #ValentinaPetrenko Wish our Senators were this cool! #CurlyHairProbs solved! pic.twitter.com/Y0zgCs9dZP — Melissa Zsiga-Cox (@melissazsigacox) 4 Mart 2018

​Rahel Aima da "Valentina Petrenko çok mükemmel, sinematik" mesajını paylaştı.

valentina petrenko is so perfect, so cinematic, i can't take it pic.twitter.com/ZQX3OlTGGN — rahel aima (@cnqmdi) 2 Mart 2018

​Carolyn Perry de Petrenko'yu antik Roma'daki Flavius Hanedanı üyelerine benzetti.

Russian politician Valentina Petrenko's hairstyle really reminds me of those complex 'up-dos' from the #Flavian period as here from the Glyptothek (l) & Met (r) pic.twitter.com/LyTTA4ECN1 — Carolyn Perry (@CarolynPPerry) 5 Mart 2018

​Helen Fernandez ise Petrenko'nun saç modelinin The Simpsons çizgi filmindeki Marge Simpson'ınkine benzediğini ifade etti.

Bazı kullanıcılar da Petrenko ile alay edildiğini düşünerek onun siyasi kariyerinden söz etti. ValLisitsa isimli kullanıcı "23 Aralık 1993'te teröristler Rusya'nın Rostov-na-donu kentindeki okulda 17 çocuğu rehine aldı. Petrenko teröristlerle görüşmek için gönüllü olup çocuklar yerine kendisinin rehin alınmasını teklif etti. Bu nedenle de ‘Cesaret madalyası' ile ödüllendirildi. Biz de saçına gülelim değil mi?" ifadelerini kullandı.

On December 23, 1993 terrorists took hostage 17 children in Russia's Rostov-on-Don school. MP Valentina Petrenko volunteered to negotiate with terrorists,offering herself as a hostage instead of kids. She was awarded a medal "For Bravery". Oh, let's laugh at her hair, shall we?🤐 — Ластик и Абырвалг (@ValLisitsa) 2 Mart 2018

​Petrenko daha önce Moskoca Radyosu'na yaptığı bir açıklamada saç şekli ile ilgili sorulardan sıkıldığını belirtmiş ve "Sadece kıvırcık saçlıyım. Birkaç tel toka ile tutturuyorum. Hepsi bu!" demişti.