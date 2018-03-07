Çeçenistan'da helikopter düştü: En az 5 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde Mi-8 tipi bir helikopterin düştüğü ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeçenistan güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, özel kuvvetlere ait bir helikopterin düştüğünü ve ilk belirlemelere göre helikopterdeki 9 kişiden 5'nin hayatını kaybettiğini söyledi.

Arama-kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığını kaydeden kaynak, kesin ölü sayısının yapılacak çalışmaların ardından belli olacağının altını çizdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İKİ SAĞLIK TUGAYI BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Bu arada Çeçenistan Sağlık Bakanlığı, iki sağlık tugayının uçağın düştüğü bölgeye doğru yola çıktığını ve ölü sayısı hakkında henüz resmi bir veri bulunmadığını açıkladı.