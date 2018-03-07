Çeçenistan'da helikopter düştü: En az 5 ölü

Çeçenistan güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, özel kuvvetlere ait bir helikopterin düştüğünü ve ilk belirlemelere göre helikopterdeki 9 kişiden 5'nin hayatını kaybettiğini söyledi.
Arama-kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığını kaydeden kaynak, kesin ölü sayısının yapılacak çalışmaların ardından belli olacağının altını çizdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI: İKİ SAĞLIK TUGAYI BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Bu arada Çeçenistan Sağlık Bakanlığı, iki sağlık tugayının uçağın düştüğü bölgeye doğru yola çıktığını ve ölü sayısı hakkında henüz resmi bir veri bulunmadığını açıkladı.
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